Геращенко назвала условия обмена 25 россиян и помилования 72 сепаратистов

Украина требует освободить 19 гражданских и военных, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявляет, что украинская сторона готова передать России 25 россиян и помиловать 72 сепаратистов в обмен на удерживаемых на Донбассе 19 гражданских и военнослужащих.

Об этом она написала в Facebook.

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"Ключевое: мы настаиваем на разблокировании освобождения. И готовы в течение нескольких следующих дней передать РФ 25 россиян в обмен на наших и помиловать 72 сепаратистов в обмен на 19 гражданских и военных, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе. Хватит незаконно удерживать украинцев - в тюрьмах РФ и оккупированных Россией тюрьмах Донбасса", - отметила Геращенко.

"Также мы выражаем протест и возмущение тем, что боевики не дают заложникам права на телефонный звонок и переписку. Последний раз наши ребята звонили родным летом 2016 года, а письма передали в сентябре 2018 года. Ожидаем более активной позиции Международного комитета Красного Креста о передаче писем и посылок", - заявила Геращенко.