В СБУ прокомментировали запрет на въезд в Украину австрийскому журналисту

В Службе безопасности сообщили, что Кристиан Вершютц в одном из интервью заявлял о «существующих угрозах его жизни в Украине».

В Службе безопасности Украины заявляют, что запретили австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу въезд в Украину с целью обеспечения его безопасности.

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Об этом сообщается на странице спецслужбы в Facebook. «СБУ подтверждает информацию о запрете австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу въезда в Украину сроком на один год.

Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста. Напомним, что Кристиан Вершютц подчеркивал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине», - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в Украине, спецслужба, в соответствии с законодательством, приняла решение о запрете ему въезда.

Как сообщал УНИАН, 7 марта первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова заявила, что шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Вершютцу запретили въезд в Украину.

«С начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today, которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют как «ополченцев», - отметила Червакова.

Кроме того, добавила она, по имеющейся у правоохранителей информации, Вершютц в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории РФ.

Министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвали украинскую власть отменить запрет на въезд в Украину австрийскому журналисту.

Кнайсль заявила, что намерена поднять вопрос запрета на въезд в Украину Вершютцу перед главами МИД стран-членов Евросоюза 18 марта.