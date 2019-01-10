В 2018 году 157 гражданам России запрещен въезд в Украину - СБУ

В их числе 83 российских пропагандиста.

В 2018 году 157 гражданам Российской Федерации запрещен въезд в Украину.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

«В 2018 году 157 гражданам РФ запрещен въезд в Украину, из которых 83 - российские пропагандисты», - сообщили в СБУ.

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Также отмечается, что «71 человек, причастный к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, был разоблачен контрразведкой СБУ». В этой связи следователями СБУ начато 114 уголовных производств по статье 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, 152 участника террористических организаций «ДНР/ЛНР» были выявлены Военной контрразведкой СБУ, 54 из которых - задержаны. По этим материалам начато 850 уголовных производств, а 144 обвинительных приговора вступили в законную силу.

Вместе с тем, в СБУ напомнили, что в 2018 году предотвратили восемь террористических актов на территории Украины, из которых пять раскрыты.

Также в прошлом году было выявлено и заблокировано 360 киберинцидентов, 49 администраторов соцсетей привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду, 29 лицам объявлено о подозрении, 20 приговоров суда вступили в силу.