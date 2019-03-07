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Настя Каменских удивила сеть фото без макияжа

10:09, 07 марта 2019
Общество
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Певица не стесняется показывать себя без макияжа / instagram.com/stories/kamenskux

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Снимок опубликован на ее странице в Instagram в stories. В кадре артистка позирует без макияжа, в черной куртке с цветными рисунками. Волосы поп-исполнительницы собраны.

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым фото, на котором она похвасталась пышной грудью. На опубликованном в Instagram снимке поп-дива появилась в мини-юбке интересного кроя цвета морской волны, горчичном топе с глубоким декольте и пиджаке в черно-белую полоску.

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Теги: #фото#Настя Каменских