Настя Каменских удивила сеть фото без макияжа

В кадре исполнительница появилась без макияжа.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала, как выглядит без макияжа.

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Снимок опубликован на ее странице в Instagram в stories. В кадре артистка позирует без макияжа, в черной куртке с цветными рисунками. Волосы поп-исполнительницы собраны.

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым фото, на котором она похвасталась пышной грудью. На опубликованном в Instagram снимке поп-дива появилась в мини-юбке интересного кроя цвета морской волны, горчичном топе с глубоким декольте и пиджаке в черно-белую полоску.