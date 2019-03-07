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Тина Кароль поразила сеть глубоким декольте (фото)

09:11, 07 марта 2019
Общество
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В последнее время артистка публикует много откровенных фото / фото instagram.com/tina_karol

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На опубликованном в Instagram снимке поп-дива появилась в мини-юбке интересного кроя цвета морской волны, горчичном топе с глубоким декольте и пиджаке в черно-белую полоску.

Дополнила образ артистка массивными серьгами, ярко-красной помадой и распущенными волосами, ниспадающими волнами.

В комментариях большинство подписчиков восхитились снимком Тины Кароль, многие обратили внимание на пышную грудь певицы: "Красивая", "Какая же тут классная и крутая", "Сиськи", "Тина, извините за вопрос, а грудь ваша или искусственная?", "Грудь зачетная".

Ранее фанаты украинской певицы Тины Кароль були удивлены новым фото артистки, на котором она предстает в чересчур откровенном наряде.

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Теги: #фото#Тина Кароль