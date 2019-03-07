Грудь Ани Лорак взбудоражила сеть (фото)
06:38, 07 марта 2019Общество
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Для фото певица распустила волосы и выбрала неброский макияж.
Новое фото Ани Лорак понравилось фанам / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак, которая работает и живет в России, вызвала восторг в сети своим новым снимком.
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Фото артистка опубликовала в Instagram. На нем она позирует в обтягивающем платье бежевого цвета. Такой наряд выгодно подчеркнул фигуру "дивы" - тонкую талию, подтянутые ноги и пышную грудь. Многие обратили внимание на декольте исполнительницы.
"Шикарная фигура!", "Идеальная", "Прелесть", "Формы - отпад", "Ничего себе изгибы", "Очень изящная", "Секси", "Ух, какая грудь", - пишут в комментариях.
Ранее в сети появилось видео, как телеведущая Леся Никитюк и победительница нацотбора не Евровидение 2019 MARUV устроили танцы в полотенцах на голое тело.
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