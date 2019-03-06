На Холме Славы во Львове похитили барельеф советского разведчика Кузнецова

По мнению директора музея «Лычаковское кладбище» Михаила Нагая, «это скорее банальное похищение, а не акт вандализма».

Во Львове ночью 6 марта неизвестные похитили с надгробной плиты на Холме Славы бронзовый барельеф советского разведчика Николая Кузнецова.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. Как рассказал директор ЛКП «Музей «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай, на Холме Славы сегодня ночью похищен плоский барельеф с надгробной плиты Кузнецова.

«Ранее была похищена пластина с надписью имени и фамилии. На место происшествия вызвали полицию», - сообщил Нагай.

По его мнению, «это скорее банальное похищение, а не акт вандализма».

Справка УНИАН. Холм Славы - мемориал в честь воинов, погибших в годы Первой мировой войны (в 1914-1915 годах) на Галичине, и в честь советских воинов, участвовавших в боях за Львов с немецкими войсками в 1944 году. Расположен в восточной части Львова в начале улицы Пасечная, является административной частью музея-заповедника «Лычаковское кладбище».

Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик, агент НКВД, который погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области. По одной из версий, он сам подорвал себя гранатой, по другой - погиб в бою.