Миссия – защитить: Семьи защитников Украины нуждаются в помощи

Продолжительные боевые действия на востоке забирают все больше украинских мужчин - мужей, сыновей и отцов - на фронт. К сожалению, не всем защитникам страны удается оттуда вернуться. И, пожалуй, лучший способ не забывать героев Украины - проявить заботу об их семьях и детях, которые часто нуждаются как в материальной, так и в психологической помощи.

В то время как в правительстве только озаботились созданием единого реестра семей военнослужащих, погибших в ходе АТО, дабы в будущем хотя бы обеспечить их жильем, уже не один месяц поддержку им оказывают волонтеры. Причем активисты помогают не только тем, кто уже потерял кормильца, а и тем, чьи мужья и отцы мужественно защищают родину.

В основном, в поддержке нуждаются те семьи, кто и в мирное время не знал особого достатка. А после того, как их мужчины-добытчики отправились на фронт, и вовсе прозябают в нищете. Множеству таких семей героев, которых волонтеры навещают по всей Украине, требуется не только материальная помощь, но, хотя бы, внимание. УНИАН присоединился к активистам из волонтерской организации «Дети героев Украины» в одной из таких поездок.

«Бойцам важно знать, что у них дома все хорошо»

Офис волонтеров – небольшая комната, в которой можно найти все: от генераторов, необходимых бойцам АТО на передовой, до соков и памперсов для их детей. Тут же – «рабочие места» активистов. Ребята за компьютером как раз пишут отчет о потраченных деньгах в свою группу в одной из социальных сетей. «Сегодня нам прислали вещи из США, будем перебирать. В субботу собираемся объехать пять семей бойцов в Киевской области», - рассказывает волонтер Татьяна Тарасевич.

Вместе с девушкой идем на склад. «Склад у нас большой, не пугайтесь, - говорит «экскурсовод». – Здесь много всего. Справа – вещи для армии, слева – все для их семей».

Волонтерскому движению в Украине часто помогают диаспоры из многих стран мира, которые передают деньги, игрушки, одежду. Кроме того, украинцы, осевшие за границей, берут себе на обеспечение несколько семей героев, которые нуждаются в помощи, и стараются обеспечить их всем необходимым адресно.

Активисты движения «Діти героїв України» не обходят своим вниманием не только семьи погибших в АТО бойцов, но и тех, чьи мужья и отцы просто находятся на передовой. «Бойцам важно знать, что у них дома все хорошо, и мы заботимся о том, чтобы их родные ни в чем не нуждались» - заверяют волонтеры.

Каждые выходные ребята посещают несколько семей: «Обычно перед поездкой мы звоним в семью и спрашиваем, что им необходимо. Кому-то нужна еда, кому-то одежда, кому-то стиральные порошки или памперсы. Берем то, что просят, стараемся радовать деток – привозим игрушки, соки, конфеты, все необходимое для школы».

Активисты рассказывают, что сначала делали покупки только на свои деньги, но, когда личные сбережения закончились, опубликовали номер банковской карты в социальных сетях. По их словам, на государство не надеялись и не надеются. «Помещение для Армии SOS («Діти героїв України» - часть этого волонтерского движения – УНИАН) арендуем сами, правда, за символическую плату. Сами оплачиваем тарифы по свету, воде и так далее, в этом плане нас не обижают, но обогреватель не включаем - коммунальные дорогие» - с юмором рассказывает Таня Тарасевич.

Одна из главных проблем волонтеров – психологическая помощь, в которой часто нуждаются семьи, потерявшие своего кормильца на войне. Найти деньги, еду, одежду, бензин, автомобиль, чтобы доставить все это родителям, женам и детям героев Украины, не сложно, уверяют активисты. А вот найти психолога, который бы согласился на добровольных началах помогать семьям бойцов реабилитироваться после потери близкого человека, не так уж и легко. «Мы уже сами как психологи, - рассказывают волонтеры, - как можем, поддерживаем семьи морально. Некоторые семьи погибших бойцов не хотят говорить о своем горе и отказываются от любой помощи, а другие, наоборот, хотят выговориться, показывают фотографии, просят сфотографировать детей и рассказать о них хотя бы на страницах нашего интернет-сообщества».

«Кажуть, що афганців тягнуло на війну, так і мене»

Упаковав вещи, продукты и игрушки для самых маленьких, собираемся выезжать. «Сегодня у нас легкая поездка – заедем в четыре семьи», - говорит координатор волонтерского движения Таня Тарасевич.

Машина загружена до потолка. Час времени в автомобиле, по дороге к первой семье, проводим в полусогнутом состоянии. Важен не комфорт, а все то, что везем.

Первая «точка» - Кагарлык. Потратив на поиски нужного адреса минут 20, мы, наконец, находим тот самый двор. На крыльце, приветливо улыбаясь, нас встречают всей семьей – хозяина дома, бойца АТО, комиссовали как многодетного. Его жена не скрывает радости – отец четырех детей вернулся с Донбасса живой и практически здоровый.

Пока носим мешки и ящики, хозяйка, вскипятив чайник, зовет в дом. На кофе. Маленькая кухня не вмещает всю нашу «делегацию», располагаемся и в ней, и в коридоре, и на крыльце. В комнате – старенький диван советского производства, с выпирающими из него пружинами, поблекший ковер, на другой стене – помутневшее от старости зеркало, в котором с трудом можно рассмотреть свое отражение… Из дома в кухню забегают младшие дети – мальчик и девочка. Вежливо здороваются, распаковывают ящик с «подарками» от волонтеров и не скрывают восторга: в нем – игрушки. Малыши забирают новые «сокровища» и убегают в другую комнату.

На кухне тесно, и мы тоже перемещаемся вслед за детьми. В комнате нас встречает пожилая мама бойца. «Я так втомилася, вже другу війну переживаю, старший син в мене в Афганістані служив, а молодший, ось, на Донбасі», - рассказывает женщина.

Сергей Дуброва пошел воевать добровольцем. Но, через некоторое время, бойца комиссовали как многодетного. По словам его жены, за время пребывания в зоне боевых действий, мужчина сильно поседел. Тем не менее, боевой дух вояки не ослаб: «Я ж знову збираюсь туди, ось, як кажуть, що афганців тягнуло на війну, так і мене».

«В нас і бронежилет під телевізором в кімнаті стоїть, він його далеко не ховає, збирається скоро назад повертатись» - добавляет жена бойца.

«Здесь подписи тех, кого уже нет в живых»

А мы прощаемся с ними и едем дальше, в село Слобода Кагарлыкского района. Нужный нам дом находим сразу – над ним развивается желто-голубой флаг. «Часто видим, что в семьях, у которых кто-то воюет в АТО, над домом или во дворе висит наш флаг», - подмечает кто-то из волонтеров.

Но не только флаг свидетельствует о наличии в семье военного. Во дворе на веревке сушатся вещи, слева - детские пеленки, рубашечки и колготки, а справа – военная форма. Подлечить раненную руку с фронта приехал брат отца семейства.

В доме – все стены увешаны украинскими флагами. «Нам и обоев не надо, - рассказывает хозяйка, - все флагами завешено. А этот (женщина показывает на один из стягов) муж привез с фронта. Здесь подписи всех его товарищей из батальона, а некоторых уже нет в живых».

В семье героя пятеро детей, младшему – всего годик. Их папа вместе с братом ушли воевать добровольцами еще летом. За полгода мужчина побывал дома только один раз и, подлечившись после осколочного ранения, вернулся в зону АТО. «За 10 дней более-менее пришел в себя и снова пошел воевать, хотя врачи вообще запрещали ходить, постоянно была угроза того, что разойдутся швы», - говорит его жена и просит не называть фамилии, так как сейчас боец находится под Дебальцево.

Когда с ним пропадает связь, семья не находит себе места. «Когда он уходил воевать, младшему было всего пол годика. Малыш видел папу в форме и запомнил. Когда брат мужа приехал тоже в камуфляже, сынок начал «агукать» и ручки тянуть к нему. Думал, что папа вернулся», - рассказывает женщина и добавляет, что очень надеется на скорое возвращение мужа.

Равнодушие убивает

Немного подбодрив взволнованную жену бойца АТО и оставив волонтерскую посылку, направляемся дальше – в село Демовщина, где в старой, «поплывшей» на сторону хатке, живут двое деток еще одного парня, который героически защищает нашу страну на Востоке – Александра Коваленко. Первое, на что обращаешь внимание в этом доме - резкий запах сырости. Но в хате чисто и уютно. У этой семьи – колоссальные проблемы с финансами. Так как своего жилья молодые родители еще не нажили, этот дом, на окраине села, молодые родители с двумя детьми арендуют. Когда же мужчина ушел на фронт, к жене героя пришел хозяин дома и попросил освободить жилье как можно скорее, дом был выставлен на продажу...

Хозяйка Ирина провожает нас в комнату, где играют дети. Младший что-то увлеченно изучает в «пузатом» мониторе старенького компьютера. Старшей девочке волонтеры отдают открытку, которую дарят в каждой такой семье. «Твій тато – герой України», - по слогам читает первоклассница…

Александр, находясь на передовой, попросил волонтеров купить детям обувь и курточки. Просьба бойца выполнена. И, пока ребята восторженно меряют обновки, Ирина благодарит активистов за помощь: «Ну, теперь папа будет чуточку спокойнее, теперь мы одеты и обуты, одна проблема решена». Волонтеры позаботились и о том, чтобы семья могла как можно скорее найти себе новое жилье, и выделили женщине нужную сумму для аренды нового дома. «Спасибо, что помогаете нам, - говорит жена героя. - За все время, как я отправила мужа на фронт, никто из односельчан даже не спросил, как у нас дела и как мы вообще здесь живем».

Еще хуже обстоят дела у другой молодой мамы двоих детей Ирины Гладченко из Ржищева. Ее муж Юрий ушел на фронт летом, а осенью пришла страшная новость – погиб. Вдова осталась одна без жилья и родственников, с двумя маленькими детьми на руках. Помогать ей некому, на поддержку со стороны местных властей тоже рассчитывать не приходится.

Сейчас семья ютится в старом двухэтажном общежитии, на троих у них одна комната. В общежитии нет элементарных удобств – туалет на улице, вода - только в колодце во дворе. Когда Ирина потеряла мужа, городской совет пообещал подарить семье героя квартиру, но вместо этого выделили только пустой участок земли, построить дом, на котором у матери-одиночки нет никакой возможности. К тому же, дети – трех и восьми лет – часто болеют, из-за этого женщине пришлось уволиться с работы.

По словам вдовы, единственную помощь, которую она получила за полгода со дня смерти мужа, - две коробки конфет перед Новым годом от местного депутата. О подвиге супруга Ирине напоминает орден «За личное мужество и героизм», которым Юрий был награжден посмертно.

«Первое время она была в очень тяжелом психологическом состоянии, но сейчас ей заметно лучше, хотя помощь психолога была бы очень кстати» - отмечают волонтеры.

… Для каждой такой семьи война уже стала частью жизни. Эти люди чаще всех интересуются новостями с фронта, сходят с ума, если нет связи с близким человеком, и нуждаются в регулярной поддержке. «Мы надеемся, что скоро война закончится, и заботиться о семьях бойцов АТО будет уже государство. Ну, а пока мы будем помогать им, чем можем», - заверяет волонтер Татьяна Тарасевич.

Елена Пащенко