Адвокат украинского моряка Эйдера подала ходатайство о его переводе из РФ в Украину

Защита украинского моряка Андрея Эйдера добивается его обследования и лечения в гражданском медицинском учреждении, сообщила его адвокат Александра Маркова.

Адвокат Александра Маркова впервые встретилась с украинским моряком Андреем Эйдером в СИЗО "Лефортово".

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"Впервые увиделась со своим подзащитным Андреем Эйдером на следственном действии уже в новой обстановке - "Лефортово". Заявили ходатайство о переводе раненого в Украину или же третью страну, а также о переводе для обследования и лечения в гражданское медицинское учреждение соответствующего профиля", – написала она.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Всем морякам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Украина считает моряков военнопленными и требует отпустить их.