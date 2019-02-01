Аласания заявил, что будет обжаловать свое увольнение (видео)

Он заявил, что это уже не первая попытка его уволить.

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, которого отстранили от должности, заявил, что будет обжаловать решение о своем увольнении.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Это не первая попытка, на самом деле. Потому что давно, несколько лет уже, раздражает их и схема, раздражает их неконтролируемость новостей, вообще неконтролируемых никем. Даже я не вмешиваюсь, как председатель правления. А они настаивают: "Или ты вмешивайся, или мы будем вмешиваться". Хотя они не имеют права на это", - рассказал журналистам Аласания.

Как сообщал УНИАН, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления телекомпании Зурабом Аласанией. Контракт был расчитан на 4 года, Аласания вступил в должность 15 мая 2017 года.

Официальной причиной расторжения соглашения назвали очень кратко "нарушение условий контракта". Сам Зураб Аласания на своей странице в Facebook обнародовал часть проекта решения. Там, в частности, руководителю "Общественного" вменяют отсутствие на канале широкого освещения событий с участием президента. Председатель наблюдательного совета пока ничего не комментирует.