Топ-5 изменений, которые ожидают украинцев в феврале (видео)

В феврале вырастут зарплаты украинских военных и придут новые платежки за электроэнергию.

С началом последнего месяца зимы украинцев ждет несколько изменений.

В феврале украинцы получат новые платежки за электроэнергию. Тариф этот раз не изменится, однако в квитанциях будет две строки. Часть денег пойдет поставщику электроэнергии, другая - оператору системы распределения.

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7 февраля вступит в силу новый закон о валюте, который приняли еще в прошлом году. Он предусматривает существенную либерализацию валютных операций как для компаний, так и для граждан. Можно будет менять валюту в банковских приложениях и даже в банкоматах.

В феврале существенно вырастут зарплаты украинских военных. Например, военный врач будет получать 15,5 тыс. грн, а летчик - 21,9 тыс. грн.

В конце февраля завершается срок для льготного растаможивания авто на еврономерах. После 22 февраля льготная ставка акцизного сбора не применяется. Поэтому платить придется полную стоимость.

В феврале придется раскошелиться за домашний интернет. Большинство провайдеров собираются повышать тарифы как минимум на 15-20%. О подорожании с 120 до 155 грн с 1 февраля предупредил своих абонентов провайдер "Киевстар".

Как сообщал УНИАН, в начале января «Киевводоканал» заявлял, что НКРЕКП намерена увеличить действующие тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для АО «АК «Киевводоканал», а решение об этом было принято в декабре прошлого года после открытого обсуждения проектов постановлений.

По предварительным заявлениям, тарифы должны были вырасти на 13,9% (с действующего тарифа в 18,288 грн за куб. м), а тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения - на 13,35% (текущий тариф - 19,596 грн).