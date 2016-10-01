Аласания рассказал, когда будет названо имя участника Евровидения-2017 от Украины

По словам Аласании, трансляция Евровидения-2017 будет полностью осуществляться НТКУ, канал же СТБ, с которым у телекомпании заключен договор, займется обеспечением Национального отбора, передает ZN.UA.

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"Национальный отбор к Евровидению-2017 уже стартовал. По финансам — НТКУ платит за лицензию, СТБ берет на себя обеспечение национального отбора. В эфир отбор выйдет в феврале, тогда и станет известно имя участника Евровидения-2017 от Украины", подчеркнул Аласания.

Церемонию открытия Евровидения-2017 планируют провести на территории Софийского собора в Киеве.

Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать Евровидение-2017 в результате победы Джамалы на нынешнем песенном конкурсе в Стокгольме.

8 августа Кабмин выделил на проведение Евровидения-2017 450 млн грн.

Планируется, что конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу.