Аласания рассказал, когда будет названо имя участника Евровидения-2017 от Украины
Генеральный директор Национальный телекомпании Украины Зураб Аласания рассказал об особенностях взаимодействия НТКУ и частного канала СТБ в области трансляции Национального отбора на Евровидение и о том, когда станет известно имя представителя от Украины на международном конкурсе.
По словам Аласании, трансляция Евровидения-2017 будет полностью осуществляться НТКУ, канал же СТБ, с которым у телекомпании заключен договор, займется обеспечением Национального отбора, передает ZN.UA.
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"Национальный отбор к Евровидению-2017 уже стартовал. По финансам — НТКУ платит за лицензию, СТБ берет на себя обеспечение национального отбора. В эфир отбор выйдет в феврале, тогда и станет известно имя участника Евровидения-2017 от Украины", подчеркнул Аласания.
Церемонию открытия Евровидения-2017 планируют провести на территории Софийского собора в Киеве.
Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать Евровидение-2017 в результате победы Джамалы на нынешнем песенном конкурсе в Стокгольме.
8 августа Кабмин выделил на проведение Евровидения-2017 450 млн грн.
Планируется, что конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу.