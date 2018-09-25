Вещание канала "UA:Перший" отключили из-за долгов

По словам гендиректора НОТУ, вещание было отключено "за долги государства государству".

Государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения утром 25 сентября отключил вещание телеканала «UA: Перший», сообщает гендиректор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

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"Сегодня утром государственный концерн РРТ отключил вещание UA:Перший (за долги государства государству)", - написал он в Facebook.

Как уточнил Аласания, отключение произошло по всей стране. Проверяется ситуация в областях "прифронтовой зоны".

В июне сообщалось о приостановке аналоговой трансляции телеканала "Ua: Перший" через передатчики в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов.

В компании заявляли, что с апреля 2018 средств на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой Общественному, не предусмотрено вовсе. Это привело к появлению задолженности перед РРТ в 75,12 млн грн.

В распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год указано, что финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании составляет лишь 776 563 грн, что вдвое меньше суммы, гарантированной законом "Об общественном телевидении и радиовещании Украины".