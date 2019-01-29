Вятрович заявил о необходимости правильной интерпретации боя под Крутами

По словам ученого, трудно одержанную ценой воинских жизней победу обесценивают, называя поражением.

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подчеркнул необходимость правильной интерпретации боя под Крутами.

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Об этом он сказал сегодня на Черниговщине во время чествования памяти Героев Крут на мемориале в Борзнянском районе, сообщили в департаменте информационной деятельности и связей с общественностью Черниговской ОГА.

По словам Вятровича, память о Крутах вернулась в Украину с восстановлением ее независимости в 1991 году.

«Но тогда и в течение следующих двух десятилетий этот бой вспоминали, как трагедию или даже поражение. Защитники станции погибли, большевики продолжили свое наступление на Киев - вот что говорили о Крутах. Для большей драматизации существенно завышалось количество украинских потерь, понижался их возраст. Следовательно, упоминание этого события превратилось в плач и отчаяние от очередного поражения», - отметил ученый.

По его убеждению, такой подход далек не только от объективной исторической оценки произошедшего под станцией Круты 29 января 1918 года, но и от настоящего чествования памяти участников этих событий.

«Трудно одержанную ценой воинских жизней победу обесценивают, называя поражением. Гибель в бою около сотни украинских воинов - это трагедия. Но втрое большее количество вражеских потерь отвергает тезис о поражении. Особенно, если учесть, что соотношение сил участников боя почти 1 к 10 не в пользу украинцев. Большевики смогли продолжить свое наступление на Киев только через четыре дня. Для провозглашенной только несколько дней назад независимой Украинской народной республики это были определяющие четыре дня, которые позволили ей получить международное признание и военную помощь», - отметил Вятрович.

Справка УНИАН. 29 января 1918 года на железнодорожной станции «Круты» в Черниговской области, под поселком Круты и вблизи села Памятное, 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с шеститысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая среди других вела наступление на Украинскую народную республику. Все студенты либо погибли, либо были взяты в плен и жестоко казнены.

Бой под Крутами сдержал наступление большевиков на четыре дня. И эти дни стали решающими для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания независимой Украины.

Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.