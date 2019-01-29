«Первые киборги»: в Украине сегодня отмечают день памяти героев Крут

100 лет назад несколько сотен добровольцев задержали наступление большевиков на Киев и спасли украинскую государственность.

Сегодня в Украине отмечается День памяти украинских воинов, погибших в бою под Крутами в 1918 году. 100 лет назад несколько сотен украинских добровольцев ввязались в бой с крупными силами большевиков, что позволило новосозданному украинскому государству выиграть время для заключения Брест-Литовского мира.

УНИАН вспомнил историю героического боя, а также рассмотрел его значимость для Украины.

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Крути 1918: история

В 1917 году деспотичная Российская империя фактически начала разваливаться. В то время, как к власти в России в результате переворота пришли большевики, в Украине была провозглашена Украинская Народная Республика (УНР).

Несмотря на хаос в России, большевистское правительство очень скоро развязало собственную «гибридную войну» против украинской государственности, активно используя массовую агитацию и вооруженные отряды «революционеров». УНР, в свою очередь, начала разоружать отряды большевиков в Украине.

В декабре 1917 года Совнарком РСФСР направил УНР ультиматум с требованием легализовать большевистские вооруженные формирования в Украине. Не дождавшись ответа из Киева, большевики объявили УНР войну. Уже 12 декабря в Харькове была провозглашена так называемая Украинская Народная Республика Советов, которая де-факто была марионеточным образованием Москвы.

В начале января 1918 года большевики взяли под контроль Харьковскую, Екатеринославскую и Полтавскую губернии и начали наступление на Киев. В период с 24 по 27 января войска УНР вели тяжелые бои за станцию Бахмач.

Когда украинские войска отступили к станции Круты, им на поддержку отправили Первую Украинскую юнкерскую школу им. Б. Хмельницкого в составе более 400 курсантов и первую сотню новосозданного добровольческого Вспомогательного Студенческого куреня сечевых стрельцов (около 130 человек). К ним присоединились около 80 добровольцев из подразделений Вольного казачества города Нежин.

Бой под Крутами

29-30 января сведенные украинские силы вступили в столкновение с большевистским корпусом, который насчитывал до 3 тысяч бойцов, имел поддержку артиллерии и бронепоезда.

Ожесточенный бой, по разным оценкам, длился от 5 до 10 часов, украинцы отразили несколько попыток штурма. Силы большевиков понесли значительные потери (до 300 бойцов). Вечером украинские подразделения, пользуясь сумерками, организованно отступили к своим эшелонам. Однако 27 студентов и гимназистов, которые находились в резерве, во время отступления попали в плен. На следующий день они были казнены большевиками.

Бой на станции Круты задержал продвижение врага на четыре дня. Таким образом добровольцы спасли столицу, что выиграло время для заключения Брест-Литовского мирного договора. Документ де-факто признавал украинскую государственность и выводил Украину из Первой мировой войны.

Герои Крут

Современные историки оценивают потери украинских сил под Крутами в 70-100 погибших. Среди них – 37-39 убитых в бою или расстрелянных студентов и гимназистов.

По данным Украинского института Нацпамяти, на сегодня известны фамилии 20 из них. Это студенты Народного университета Александр Шерстюк, Исидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сирык, Омельченко (сотник); студенты университета Св. Владимира Александр Попович, Владимир Шульгин, Николай Лизогуб, Божко-Божинский, Дмитренко, Андреев; гимназисты 2-й Кирилло-Мефодиивской гимназии Андрей Соколовский, Евгений Тернавский, Владимир Гнаткевич, Григорий Пипский, Иван Сорокевич , Павел Кольченко и Николай Ганкевич.

Современников глубоко поразили похороны 27 молодых юношей, которые после боя попали в плен к большевикам и были казнены. Впоследствии их похоронили в Киеве возле Аскольдовой Могилы.

Память о героях Крут

Из-за запрета на исследование темы в советские времена надежной информации о сражении под Крутами и сегодня недостаточно. В частности, не удается установить личности и биографии всех погибших.

Тем не менее, бой стал важным элементом украинской исторической памяти. В 2006 году на месте боя под Крутами установили мемориал.

На 7 февраля 2019 года намечена премьера украинского исторического художественного фильма «Круты 1918», посвященного столетию сражения.