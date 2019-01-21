В Киеве появился мурал, посвященный бою под Крутами (фото)

Над муралом также работали создатели фильма «Круты 1918».

В Киеве на улице Большая Васильковская 111/113, неподалеку от станции метро «Дворец «Украина», появился мурал, посвященный бою под Крутами. С 7 февраля в кинотеатрах стартует показ фильма «Круты 1918», посвященного историческому событию.

«Для меня лично события Крут — это подвиг молодых и непокоренных, «Огонь ожесточенных не печет». Это сознательная гибель за собственную страну, это сознательное самопожертвование перед лицом страшного красного нашествия. И еще это столетний урок нам сегодняшним, как надо защищать Отечество. Именно поэтому мы и приняли решение начать рисовать в декабре, чтобы хотя бы на мгновение синхронизироваться с ребятами», — рассказал художник Андрей Пальваль.

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Над муралом также работали создатели фильма «Круты 1918».

В декабре сообщалось о начале создания этого мурала.

«Круты» являются третьей работой художника, освещающей тему борьбы народа за независимость. Первой работой был портрет Михаила Грушевского, а второй — Павла Скоропадского, отмечают на странице фильма «Круты 1918».

В 1918 году на железнодорожной платформе в Крутах в 130 км от Киева произошел бой между украинскими студентами и большевистской армией.

29 января в Украине чтят память погибших под Крутами, как символ героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе за независимость.