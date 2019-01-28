"Верховный суд" Крыма отказал Балуху в пересчете срока - правозащитники

25 января подконтрольный Кремлю суд в Керчи отказал в удовлетворении ходатайства защиты Балуха о его условно-досрочном освобождении.

«Верховный суд» временно аннексированного Крыма отказал защите украинского политического заключенного Владимира Балуха в пересчете срока его наказания.

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Об этом сообщается на странице Крымской правозащитной группы в Facebook. «Сегодня в «Верховном суде» Крыма рассмотрели два ходатайства защиты украинского активиста Владимира Балуха. По мнению защиты, украинцу неправильно учли время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, и поэтому общий срок наказания Балуху по обоим незаконным приговорам должен быть меньше», - сказано в сообщении.

Отмечается, что судебных заседаний было два, так как в отношении Балуха вынесено два приговора. Ходатайства рассматривали «судьи» Игорь Крючков и Сергей Рубанов.

«Верховный суд» Крыма отказал защите Владимира Балуха в пересчете срока его наказания», - сообщают правозащитники.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России Раздольненский райсуд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку. В начале октября активист прекратил голодовку, в середине октября его этапировали в Керченскую колонию №2.

19 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, которому на тот момент осталось отбыть наказание 1 год и 4 месяца.

25 января подконтрольный Кремлю суд в Керчи отказал в удовлетворении ходатайства защиты Балуха о его условно-досрочном освобождении.