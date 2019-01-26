В Болгарии признание ПЦУ повлекло религиозный раскол

Патриарх Болгарский Неофит поддержал ПЦУ.

В Болгарской церкви из-за обсуждения признания Православной церкви Украины (ПЦУ) патриарх Неофит поссорился с митрополитами.

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Как сообщает болгарский сайт Faktor.bg, 24 января завершилось очередное заседание Синода Болгарской православной церкви, где основной темой был украинский вопрос, передает ТСН. Сторонники трех пророссийских митрополитов Гавриила Ловчанского, Иоанна Варненского и Даниила Видинского провели перед зданием Синода акцию в поддержку позиции Московского патриархата с призывом осудить действия патриарха Варфоломея.

К этим митрополитам в Синоде также присоединились митрополит Иоанникий Сливенский, Антоний Западноевропейский, Серафим Неофит и Григорий Врачанский, которые подали прошение патриарху и Синоду поддержать позицию РПЦ и ее филиала в Украине, территориальную целостность Московского патриархата, в том числе и за пределами РФ, а также объявить Вселенского Патриарха еретиком.

В свою очередь патриарх Болгарский Неофит подчеркнул, что Украина является независимой страной, поэтому должна иметь автокефальную церковь. Он передал просьбу митрополитов-русофилов на рассмотрение канонической комиссии. Патриарха поддержали также митрополиты США, Канады и Австралии Иосиф, Григорий Великотирновский, Игнатий Плевенский, Николай Пловдивский, Амвросий Доростольский, Наум Русенский и Киприан Старозагорский.

Таким образом, просьба о поддержке Русской церкви набрала 7 голосов, противоположная мысль получила 8 голосов.

В то же время к патриарху и Синоду с открытыми письмами обратилась старейшая демократическая политическая организация страны - Болгарский земледельческий народный союз, попросив признать Православную церковь Украины. Зато Национальное движение "Русофилы" попросило Синод найти каноническое решение украинского вопроса, а также принять решение, "соответствующее братским чувствам болгарского и русского народов".

Кроме этого отмечается, что на заседание Синода также пришли премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, а также министр финансов Владислав Горанов.