В Одессе будут судить вербовщика, который предлагал военному сотрудничать с ФСБ

За вознаграждение военный должен был собирать секретную информацию в военной сфере в ущерб государственной безопасности Украины.

В Одессе будут судить злоумышленника, который вербовал украинского военного для сотрудничества с ФСБ РФ.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, накануне в суд направлен обвинительный акт в отношении 53-летнего подозреваемого, который готовил государственную измену.

Установлено, что одессит в 2014 году поехал на временно оккупированную территорию АР Крым, где начал сотрудничать с представителями иностранного государства. После чего он вернулся в Одессу и предложил украинскому военнослужащему конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой РФ.

За вознаграждение он должен был собирать секретную информацию в военной сфере в ущерб государственной безопасности Украины.

По результатам спецоперации органов Службы безопасности Украины в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры вербовщика задержали. Сейчас по ходатайству прокуратуры мужчина находится под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в области по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.