ФСБ России сообщило о задержании в оккупированном Крыму украинца без документов

В ФСБ не называют имени задержанного.

Сотрудники Погранслужбы ФСБ России задержали в Крыму вблизи админграницы с материковой Украиной мужчину, который якобы находился там без документов.

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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на управление ФСБ России по Крыму. Инцидент произошел в начале января, но известно об этом стало только сейчас.

ФСБ утверждает, что, гражданин Украины 1992 года рождения был задержан в темное время суток. Инцидент произошел в стороне от автомобильного пункта пропуска "Джанкой", в нескольких сотнях метров от линии админграницы, отметили в ведомстве.

Как сообщается, российские силовики привлекли мужчину к ответственности за нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в ней в соответствии с ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП России.

В ФСБ не называют имени задержанного.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админграницес Крымом граждан Украины невозможно, поскольку российская сторона не открывает их персональных данных.