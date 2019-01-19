"Кровавая Луна" закроет коридор затмений: когда и как пережить

Период с 6 по 21 января астрологи называют коридором затмений. Это судьбоносный период в жизни каждого человека, когда нестабильная энергетика небесных светил – Солнца и Луны влияет и на поведение, и на самочувствие.

Лунное затмение 21 января в той или иной степени повлияет на всех жителей Земли. Затмение начнется в 7:12 по киевскому времени, "закроет" коридор затмений и прежнюю жизнь, говорят астрологи.

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Период с 6 по 21 января астрологи называют коридором затмений. Это судьбоносный период в жизни каждого человека, когда нестабильная энергетика небесных светил – Солнца и Луны влияет и на поведение, и на самочувствие.

Как может повлиять затмение 21 января

Профессиональный астролог Наталья Анисимова на своей странице в Instagram рассказала, кому стоит быть особо бдительными и на что обратить внимание.

Специалист развеяла миф о том, что затмение будет влиять на события в жизни на протяжение 19 лет, она отметила, что оно лишь покажет уже существующие проблемы, которые мы упорно игнорировали.

"Лунное затмение показывает результат прошлых действий. Оно ничего не начинает, тем более на 19 лет, оно подводит некие итоги и освещает те темы, которые мы упорно не замечали. Если сейчас у вас образовалась проблема, значит, она уже была не один месяц, а вы её игнорировали", - подчеркнула она.

В ночь с 20 на 21 января "кровавая луна" будет видна в небе над северным полушарием Земли.

В преддверии "кровавой луны", которую некоторые мистики даже считают предвестником апокалипсиса, люди будут нервными и агрессивными. 20 и 21 января может увеличиться количество ДТП, а также бытовых конфликтов.

Что нельзя делать

Не рекомендуют специалисты в этот период начинать новых важных дел, не подписывать документов, не брать на себя финансовых обязательств - одалживать деньги другим и самому брать в долг.

Еще в конце января на фоне плохого настроения может наблюдаться снижение работоспособности.

Также нельзя выходить на улицу и, тем более, смотреть на затмение. Кроме того, постарайтесь не употреблять пищу за три часа до "кровавой луны".

Ранее УНИАН рассказал, как повлияет затмение 21 января на знаки зодиака.