В Николаеве закрыли уголовное производство о гибели летчика Волошина

Уголовное производство прекращено ввиду отсутствия состава уголовного правонарушения.

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Николаевской области закрыло уголовное производство, начатое по факту самоубийства и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт», бывшего летчика Владислава Волошина в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.

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Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердила спикер ГУ Нацполиции в области Елена Бережная. «Во время проведения досудебного следствия были проведены все необходимые экспертизы. Оснований объявлять кому-то о подозрении в совершении уголовного правонарушения нет. Поэтому уголовное производство было прекращено ввиду отсутствия состава уголовного правонарушения», - заявила Бережная.

Как сообщал УНИАН, участник АТО, военный летчик, и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислав Волошин 18 марта 2018 года совершил самоубийство в Николаеве в собственной квартире, выстрелив из боевого пистолета.

По факту гибели полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

После инцидента местные СМИ обнародовали якобы переписку неизвестного с Волошиным, в которой погибший рассказывает о конфликте с председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко. В чате Волошин сообщает о «махинации» при реконструкции здания аэропорта, о желании уйти с должности, о мыслях, связанных с возможной смертью.

Также в переписке Волошин предоставляет копии поручений Савченко, копию заключения проверки Государственной аудиторской службы о ремонтных работах в аэропорту. При этом Волошин якобы хотел написать заявление на увольнение, но Савченко продлил контракт.

В ходе расследования дела Савченко заявил правоохранителям, что у него с Волошиным были исключительно рабочие отношения. Также председатель Николаевской ОГА попросил президента Петра Порошенко временно отстранить его от должности.