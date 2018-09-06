Херсонский суд продлил арест руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского

Также суд отказал адвокату Вышинского отпустить подзащитного из-под стражи под его личное поручительство.

Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей подозреваемого в государственной измене руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 4 ноября.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня.

Кроме того, суд отказал в ходатайстве адвоката Вышинского Андрея Доманского отпустить подзащитного из-под стражи под его личное поручительство.

Защита Вышинского намерена подать апелляцию на решение суда о продлении ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА «Новости Украины» в Киеве. Был задержан его директор Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что это только доказанная сумма. Согласно оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 ("государственная измена") и ч.1 ст.263 ("незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов") Уголовного кодекса.

5 сентября в ходе заседания Херсонского городского суда Вышинский пожаловался на ухудшения самочувствия. Адвокат подозреваемого утверждал, что на прошлой неделе у Вышинского случился сердечный приступ. Суд решил отправить его на медобследование. После госпитализации Вышинского результаты медобследования показали, что состояние здоровья подозреваемого – в норме.