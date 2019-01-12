В Одессе задержана женщина за антиукраинскую пропаганду

Пропагандистка регулярно размещала на персональных страницах в интернете информацию с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины, а также материалы, которые популяризируют террористические организации «Д/ЛНР».

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жительницу Одессы, которая через запрещенные российские социальные сети распространяла материалы антиукраинского характера.

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Об этом сообщается на своей странице СБУ в Facebook. «Оперативники спецслужбы установили, что женщина регулярно размещала на персональных страницах информацию с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины, а также материалы, популяризирующие террористические организации «Д/ЛНР». Публикации агитаторша получала из российских пропагандистских Интернет-изданий и сайтов боевиков. Злоумышленницу задержали по месту жительства сразу после ее возвращения из очередной поездки в страну-агрессор», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с сепаратистскими материалами.

«В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.110 Уголовного кодекса агитатор уведомлена о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности», - говорится в сообщении.