СБУ заблокировала в Интернете деятельность антиукраинских пропагандистов

В частности, спецслужба разоблачила администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях.

Сотрудники Службы безопасности Украины в течение сентября-октября блокировали деятельность межрегиональной сети антиукраинских Интернет-агитаторов, которые действовали в интересах страны-агрессора - Российской Федерации.

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«Оперативники спецслужбы раскрыли в Одессе, Киеве и Северодонецке девять пророссийских пропагандистов. Злоумышленники, которых финансировали представители спецслужб РФ, публиковали присланные из России политические новости и призывали к проведению акций неповиновения и массовых беспорядков. Кремлевские информационные агенты, в частности, публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в нашей стране, а также поддержке террористов «ДНР/ЛНР», - сообщает пресс-центр СБУ.

Также отмечается, что «по замыслу российских кураторов через манипулирование общественным мнением интернет-пользователей пропагандисты должны были влиять на ход предстоящих выборов президента Украины».

В этой связи СБУ в очередной раз обращается к украинским гражданам быть бдительными, не поддаваться негативному информационному воздействию со стороны подконтрольных спецслужбам РФ пропагандистов и не способствовать злоумышленникам в распространении фейковых «новостей» и пропаганды.

Видео: Служба безопасности Украины

Напомним, в сентябре в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали агитатора, который распространял через социальные сети антиукраинские материалы.