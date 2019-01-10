Олега Винника обвинили в краже песен (видео)

Украинский исполнитель Олег Винник обвинен неким Эделем Линнем в краже интеллектуальной собственности.

Олег Винник в 2018 году завоевал титул Певец года по версии M1 Music Awards. В ноябре он собрал два подряд аншлага в столичном Дворце Спорта, а его песни — настоящие завсегдатаи шумных вечеринок.

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Однако, недавно человек по имени Эдель Линн рассказал, что Олег Винник якобы украл некоторые свои песни у его жены Лары Мелтеми, пишет clutch.ua.

По словам этого человека, в 2002 году начинающий певец Винник познакомился с его женой Ларой Мелтеми, которая на тот момент имела уже больше 40 записанных композиций, на небольшом музыкальном фестивале. Эдель утверждает, что Олег попросил у Лары диски с ее песнями. На одном из них была песня, якобы записанная в 2001 году, с названием Возьми меня в плен. По словам мужчины, Лара выступала с этой песней на фестивале во дворце Украина, на телевизионной передаче в Берлине и в посольстве Украины. Как говорит Эдель, Винник вернул Мелтеми диски и похвалил песни на них.

По словам Эделя, в 2008 году Лара ушла со сцены из-за того, что ей нужно было перенести операцию. Спустя три года она выступила на фестивале в Берлине, а уже в 2012 ее адвокат увидел в интернете песню "Возьми меня в плен", только авторства Олега Винника.

«Это насколько идиотом надо быть, чтобы в наше время, когда есть интернет, решиться на кражу, в расчете, что никто ничего не узнает?», – возмутился Эдель Линн.

Супруги обратились с жалобой на сайт Олега, но им ответили лишь обвинением в клевете и пригрозили судом.