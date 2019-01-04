На Днепропетровщине священников храма РПЦ в Украине уволили за переход в ПЦУ

Священников обвинили в "уклонении в раскол" и грубом нарушении присяги священнослужителя.

Настоятель и клирики Свято-Покровского храма в селе Рубанивське Васильковского района Днепропетровской области, где верующие заявили о переходе в Православную церковь Украины (ПЦУ), уволены с должностей.

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Об этом сообщили в Днепропетровской епархии РПЦ в Украине. По данным епархии, с должностей уволены протоиерей Василий Пышный, священник Владимир Деревянко и священник Павел Тепин «за уклонение в раскол, грубое нарушение присяги священнослужителя, Постановления Собора епископов УПЦ от 13 ноября 2018 года и решений Священного Синода УПЦ от 13 ноября и 7 декабря 2018 года». Говорится также о том, что эти священники «запрещены в священнослужении».

Ранее в информационном отделе Днепропетровской епархии РПЦ в Украине заявили, что информация о переходе Свято-Покровского храма РПЦ в Украине в селе Рубанивське под юрисдикцию ПЦУ «не соответствует действительности» и «община и в дальнейшем находится в юрисдикции Днепропетровской епархии».

3 января радио Свобода стало известно, что верующие Свято-Покровского храма РПЦ в Украине в селе Рубанивське заявили о переходе под юрисдикцию ПЦУ. Как отметил священник Владимир Деревянко, настоятель церкви отец Василий Пышный после одной из служб вынес на решение верующих предложение о присоединении храма к ПЦУ, и это предложение было поддержано путем голосования поднятием рук.

Община верующих планирует пройти перерегистрацию после 6 января, тогда, когда Украина получит томос.