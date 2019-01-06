Календарь событий: Рождество по Юлианскому календарю, Щедрый вечер, история штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, старейшая линия метро, самый юный гроссмейстер и первый замороженный человек

7 января

В понедельник – Рождество Христово по Юлианскому календарю. Его отмечают пять православных церквей – Украинская, Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская, а также многие католики восточного обряда и некоторые протестанты. Праздник входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом. В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло великое событие - родился Сын Божий Иисус Христос. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают святки - святые дни, или 12 дней, в течение которых отмечается праздник. Католики празднуют Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю. С 2017 года 25 декабря - выходной день в Украине.

Есть в понедельник и памятные даты. Так, в ночь на 7 января 1610 года Галилео Галилей в созданный им 32-х кратный телескоп открыл четыре наиболее крупных спутника Юпитера, которые сейчас носят название «галилеевых». Благодаря своему открытию, которое он описал в книге «Звездный вестник», Галилей был признан самым знаменитым ученым Европы. Книга имела сенсационный успех, а коронованные особы спешили обзавестись телескопом. Несколько таких приборов Галилей подарил Венецианскому сенату, который в знак благодарности назначил его пожизненным профессором с окладом 1000 флоринов – заоблачная сумма в то время.

В этот день в 1785 году француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересекли Ла-Манш на воздушном шаре.

7 января 1839 года физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук впервые заявил об изобретении французским химиком Луи Дагером метода получения отпечатка изображения (дагерротипа). Речь шла о первой в мире фотокамере. Она весила 50 килограммов, имела пластины размером 16,5х21,5 сантиметра. Читая лекцию, Араго утверждал, что аппарат прост в обращении и фотографии сможет делать любой, нужна лишь небольшая практика. Доклад произвел фурор, и в этот же день первый дагеротипный фотоаппарат был продан за 25 тысяч долларов. С 1935 года по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии эта дата считается днем рождения фотографии.

В этот день в 1953 году президент США Гарри Трумэн заявил о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы.

В понедельник неофициальных праздников, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, нет.

Именины у Карла, Лукиана и Раймунда.

8 января

На следующий день после Рождества Христова православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы. В этот день начинали колядовать и собирались женские ватаги. На Галичине на восходе солнца зажигали во дворе дидух, перепрыгивали через огонь и перегоняли в схрон домашних животных, поскольку ночью «могли гулять ведьмы».

8 января 1851 года французский физик Жан Бернар Леон Фуко подтвердил, что Земля «все-таки вертится» - вращается вокруг своей оси. И все благодаря сконструированному им аппарату - маятнику, состоящему из пятикилограммового шара из латуни, подвешенного к потолку на стальной проволоке длиной 2 метра. Качнув шар, ученый отметил поворот плоскости его качания на несколько градусов. Хотя никаких оснований для этого не было. Таким образом, Фуко сделал выводы, что наблюдается не что иное, как вращение Земли. Маятник Фуко есть во многих высших учебных заведениях мира. В 2011 году в Киевском политехническом институте появился самый большой маятник весом 43 кг. Кстати, изобретение Фуко было использовано для измерения длины суток на Венере, где абсолютная облачность лишает возможности наблюдать за планетой.

В этот день в 1957 году Бобби Фишер в возрасте 13 лет стал чемпионом США по шахматам. Через год он стал самым молодым в истории шахмат гроссмейстером. В среде шахматистов Фишера уважали за выдающиеся успехи, хотя часто осуждали за экстравагантность. Комментаторы отмечали, что Фишер, требуя идеальных условий и повышения гонораров, в действительности много сделал для улучшения турнирного быта и повышения благосостояния ведущих шахматистов. Например, благодаря запросам Фишера размер призового фонда матча на первенство мира по шахматам вырос в разы. По этому поводу шахматисты шутили – «Фишер - наш профсоюз». Сам Фишер говорил: «Я добьюсь того, чтобы к шахматам относились с не меньшим уважением, чем к боксу. Сколько бы ни запросил Мохаммед Али за свое очередное выступление, я потребую больше». Отчасти требования Фишера к организаторам соревнований можно объяснить тем, что он обладал повышенной восприимчивостью к освещению и шумам, неровный свет и посторонние звуки мешали ему сосредоточиться. Перед ответственной партией его секундант всегда проверял освещенность сцены, где сидели соперники. Если от стоящего вертикально карандаша на шахматный столик падала тень, освещенность признавалась недостаточной. При доигрывании одной из «мировых» партий в заднем ряду зала два человека вполголоса сказали друг другу несколько слов. Фишер в этот момент думал над ходом, но отвлекся, посмотрел на судью и раздраженно заявил: «В зале шумно».

Неофициальных праздников нет.

Именины у Николая, Евфимия, Александра, Константина, Дмитрия, Василия, Давида, Марии, Иосифа, Михаила и Леонида.

9 января

В среду нет как религиозных, так и официальных международных праздников. Но есть ряд памятных дат. Так, 9 января 1799 года премьер-министр Великобритании Уильям Питт-младший впервые в мире ввел подоходный налог - 2 шиллинга на фунт.

В этот день в 1816 году английские горняки впервые стали использовать безопасную лампу с металлической сеткой для работы в шахтах.

В 1951 году 9 января была официально открыта штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Это – комплекс зданий, которые служат официальным офисом для основных рабочих органов Организации. Для создания комплекса были приглашены архитекторы, дизайнеры и инженеры со всего мира. Они разработали 50 проектов, но победила идея Ле Корбюзье, сочетавшая разнообразие стилей. Комплекс расположился в восточной части Манхэттена между 42-й и 48-й улицами, Первой авеню и проливом Ист-Ривер. На то, чтобы спроектировать на участке площадью 7 га здание Организации Объединенных Наций высотой более 167 м, группе архитекторов понадобилось 6 лет. Помимо зданий в Нью-Йорке, ООН располагает еще тремя вспомогательными, региональными штаб-квартирами: в Женеве, Вене и Найроби. Однако наиболее важные решения Организации принимаются именно в Нью-Йорке, так как здесь проходит большинство заседаний Генассамблеи и Совета безопасности ООН. Всего в рабочих органах, агентствах и центрах ООН по всему миру работает порядка 61 тысячи сотрудников из примерно 170 государств. В штаб-квартире в Нью-Йорке разместилось около трети от всего персонала Организации.

9 января 2007 года был презентован первый iPhone - сенсорныйсмартфон первого поколения, разработанный корпорацией Apple. В продажу он поступил в США 29 июня 2007 года. Первый iPhone уже не получает обновлений программного обеспечения от Apple, последней версией его прошивки была iPhoneOS 3.1.3.

Неофициальный праздник – День игры в прятки с зимой.

Именины у Иосифа, Давида, Иакова, Степана и Федора.

10 января

Четверг ознаменовался памятными датами. 10 января 1840 года в Великобритании была учреждена так называемая «Единая грошовая почта», это устанавливало цену за отправку писем в один пенни и дало старт реформе почтовой системы, причем во всем мире.

В этот день в 1863 году в Лондоне была запущена первая в мире линия метрополитена протяженностью 3,6 км. На ней находилось семь станций. Она предназначалась для передвижения поездов с паровой тягой, которые работали на угле. Копоть доставляла немало неудобств для пассажиров. И все же новый вид транспорта пользовался большой популярностью. Только в день открытия линии метрополитеном воспользовались почти тридцать тысяч жителей британской столицы. Лондонское метро является старейшим и одним из крупнейших в мире. Весь метрополитен разделен на тарифные зоны, всего их шесть. В зависимости от количества пересекаемых зон варьируется стоимость билета. Лондонское метро сегодня перевозит более миллиарда пассажиров в год. Сеть лондонского метрополитена состоит из 11 линий и насчитывает 270 станций, а длина путей превышает 250 миль (более 400 километров). Подземка соединяется с различными железнодорожными службами и развозит пассажиров в близлежащие районы. К системе Лондонского метро относится и беспилотное «Легкое метро», которое доставляет пассажиров через Темзу.

10 января 1920 года состоялось первое заседание Лиги Наций - первой политической международной организации. Она была основана в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения. Цели Лиги Наций включали в себя: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путем дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. В 1920-1946 годах 63 страны стали членами этой организации. Кризис в ее работе пришелся на 1930-е годы, а его пик – на середину предвоенного десятилетия, когда один за другим следовали провалы Лиги, которая оказалась не способной справиться с вызовами. Лига Наций была ликвидирована 18 апреля 1946 года. Ее активы и обязательства были переданы ООН.

Символично, что в этот день в 1946 году состоялось первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Лондоне, на котором было представлено 51 государство. Эта дата совпадает с датой 26-й годовщины образования Лиги Наций. Генеральная Ассамблея ООН была учреждена в 1945 году. С самого начала она является главным совещательным, директивным и представительным органом ООН. Ассамблея - форум для многостороннего обсуждения всего спектра международных проблем. Одна из главных ролей отводится Генеральной Ассамблее в процессе установления международного права. В настоящее время в состав Генеральной Ассамблеи входят 193 государства. Наиболее интенсивно сессии Генассамблеи работают с сентября по декабрь. По вопросам, требующим безотлагательного решения, могут созываться специальные и чрезвычайные сессии. Также Генеральная Ассамблея ООН наделена правом установления международных праздников.

10 января 1962 года произошла величайшая в истории лавин катастрофа - обвал с перевала Невадо-Уаскаран в Перу. Объем массы снега и льда составил приблизительно 3 млн кубических метров, а к концу движения достиг 10 млн кубометров. Лавина за 7 минут стерла с лица земли городок Ранраирка, 6 селений и частично разрушила еще три. Точное число жертв неизвестно. По приблизительным подсчетам, погибло 4 тысячи человек.

Неофициальный праздник - День обучения танцам пингвинов.

Именины у Петра, Евфимия, Агафии, Домны, Игнатия, Никанора, Александра, Николая, Леонида и Аркадия.

11 января

Пятницу можно без преувеличения назвать одной из самых «вежливых» дат в году - отмечается Международный день «спасибо». Психологи уверены, что слова благодарности - это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца!

11 января 1909 года в Нью-Йорке состоялась первая в мире женская автогонка. В ней приняли участие более дюжины автомобилисток. Участницы стартовали в Нью-Йорке и отправились в Филадельфию, чтобы потом опять вернуться в Нью-Йорк. Женщины принимали участия в гонках и раньше, но наряду с мужчинами. Например, в 1901 году в автопробеге между Парижем и Берлином участвовала некая Камилла дю Гас. Она тогда пришла к финишу 32-й. Правда, впоследствии Камилла бросила автогонки и увлеклась гонками на моторных лодках, причем небезуспешно. В 1904 году она выиграла гонку «Алжир - Тулон». В 1920-е годы в автогонках блистала чешка Элишка Юнкова. В ее послужном списке 56 кубков, причем все они были завоеваны в течение четырех лет. В 1928 году, после гибели мужа–гонщика в Нюрбургринге, Элишка завязала с автоспортом. В 1960-е годы прославилась раллистка Патриция Мосс. Она победила во многих соревнованиях того времени, но после замужества ушла из профессионального спорта.

11 января 1935 года американская женщина-авиатор Амелия Эрхарт совершила одиночный перелет через Тихий океан.

В этот день в 1963 году в Лос-Анджелесе открылась первая в мире дискотека, называвшаяся Whisky a Go Go.

В 1974 году 11 января в Кейптауне у Сью Розенковиц родились шестеро близнецов. Впервые все дети выжили.

Неофициальный праздник - День кофейных грез.

Именины у Марка, Анны, Ивана, Феофила, Георгия и Натальи.

12 января

Суббота наполнена памятными датами. Так, 12 января 1932 года Хэтти Кэрэуэй, демократ из Арканзаса, стала первой женщиной-сенатором США.

В 1967 году 12 января впервые был крионирован человек. Им стал 73-летний профессор психологии Калифорнийского университета Джеймс Бедфорд, который долгое время страдал от рака почек с метастазами в легких. Крионировали его тело бесплатно в городе Глендейл, Калифорния спустя несколько часов после физической смерти, чтобы оживить в будущем, когда медицина научится лечить рак. В 1991 году его переместили из запаянной капсулы в новый криостат. Заодно провели анализы. Они подтвердили, что все это время поддерживалась необходимая температура, состояние тела не изменилось, признаки разложения отсутствуют. Ныне тело профессора хранится в одной из ведущих американских криофирм Alcor. В сообществе сторонников крионики этот день празднуется как «День Бедфорда».

В 1990 году Румыния первой из стран Восточной Европы и бывших членов Организации Варшавского договора запретила Коммунистическую партию.

12 января 1998 года 24 странами из 43 стран-членов Совета Европы был подписан единственный международный акт, устанавливающий запрет клонирования человека, - Дополнительный протокол к Конвенции о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением биологии и медицины (Конвенция была принята Комитетом министров Совета Европы 4 апреля 1997 года). 1 марта 2001 года после ратификации 5 странами этот Протокол вступил в силу. В настоящее время в мире активно развернулся процесс криминализации клонирования человека. В частности, такие статьи включены в новые уголовные кодексы Испании, Сальвадора, Колумбии, Эстонии, Мексики, Молдовы, Румынии, Словении, Словакии, Франции. В некоторых странах (Бразилия, Германия, Великобритания, Япония) уголовная ответственность за клонирование установлена специальными законами. В Великобритании соответствующие уголовные нормы содержит Закон о репродуктивном клонировании человека, который предусматривает санкцию в виде 10 лет лишения свободы. При этом терапевтическое клонирование человека разрешено. В США запрет на клонирование впервые был введен в 1980 году, в 2003 году Палата представителей Конгресса США приняла закон, по которому клонирование, нацеленное как на размножение, так и на медицинские исследования и лечение, рассматривается как преступление с возможным 10-летним тюремным заключением и штрафом в 1 млн долларов. В январе 2009 года запрет на терапевтическое клонирование был снят. В Японии парламентом в 2000 году был принят закон, регулирующий применение технологии клонирования человека и других сходных технологий, содержащий уголовные санкции.

12 января 2010 года на Гаити произошло землетрясение, которое унесло жизни 222 570 человек.

Неофициальные праздники – День похищений и День посадки внутреннего дерева.

Именины у Ирины, Марии, Тимона, Давида и Иосифа.

13 января

В воскресенье – Щедрый вечер, или праздник Маланки, а еще - Старый Новый год. По традиции в этот день накрываются богатые столы, колядуют и щедруют, веселятся на полную. Среди молодых девушек в этот день было принято гадать на жениха. Отмечать 13 января Старый Новый год обусловлено расхождением двух календарей: юлианского - «старого стиля» и григорианского - «нового стиля».

13 января 1915 году произошло землетрясение близ итальянского Авеццано. Погибли 30 тысяч человек.

В этот день в 1957 году компания Wham-O начала выпуск фрисби, проще говоря «летающей пластиковой тарелки».

В 2000 году 13 января о своей отставке с поста главы компании «Microsoft» заявил ее соучредитель и многолетний руководитель Билл Гейтс. Но он остался в должности неисполнительного председателя совета директоров компании. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, гендиректором Cascade investment. Многие годы возглавляет рейтинг самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

Неофициальный праздник - День случайных попутчиков.

Именины у Мелании, Михаила и Петра.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная