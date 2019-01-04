На Львовщине на взятке в 21 тысячу гривень попался глава райгосадминистрации

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины во время получения 21 тыс. грн неправомерной выгоды задержали председателя одной из районных государственных администраций.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Оперативники спецслужбы установили, что указанную сумму чиновник требовал от своего подчиненного, пообещав не создавать искусственных препятствий в служебной деятельности и премировании.

Отмечается, что правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению противоправных действий чиновника проводились совместно с полицией под процессуальным руководством военной прокуратуры.