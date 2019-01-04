В ПЦУ рассказали, какие церкви ее признают после получения томоса

Епифаний отметил, что ПЦУ признают православные церкви греческой традиции, а затем, постепенно, и все остальные.

Сразу после того, как Вселенский патриархат предоставит томос об автокефалии, Православную церковь Украины (ПЦУ) признают православные церкви греческой традиции, а затем, постепенно, и все остальные.

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Такое мнение высказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью "Немецкой волне". "Получение Томоса от матери-церкви Константинопольской - это уже является первым шагом в признании другими поместными православными церквами. Это является признанием уже первой поместной православной церкви. Конечно, в первую очередь признают церкви греческой традиции. Мы верим в это. Но все (православные церкви - ред.) говорят о том, что после официального признания, после вручения Томоса мы дадим ответ на вопрос - когда мы сможем вас признать как независимую церковь", - заявил Епифаний.