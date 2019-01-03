Настя Каменских восхитила сеть эффектным образом (фото)

Каменских предстала в новом образе и восхитила сеть.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, порадовала фанатов новым образом.

На опубликованном в Instagram фото артистка появилась в бархатном темно-бордовом платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Выбранный лук выгодно подчеркнул фигуру Каменских, в частности, пышную грудь. На снимке можно увидеть, что певица похудела.

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Дополнила образ она яркой помадой, распущенными пышными волосами и длинными серьгами.

В посте Каменских поздравила своих фанатов с Новым годом и пожелала им дарить радость, любовь и улыбки, а также не останавливаться на достигнутом.

"Красавица", "Ещё есть порох", "Ты чудесная", "Шикарная", "Красотка", "Хороша", - пишут в комментариях под фото.

Ранее певица Алла Пугачева продемонстрировала свой новогодний наряд - "золотое" мини-платье. На этом фото Примадонна выглядит потрясающе. Как минимум, на 20 лет моложе своего паспортного возраста.