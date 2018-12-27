Руководителю "РИА Новости Украина" Вышинскому продлили арест

Вышинский останется под стражей до 27 января.

Херсонский городской суд продлил арест руководителю «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому.

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Вышинский останется под стражей до 27 января, заявил журналистам его адвокат Андрей Доманский, передает радио Свобода. Он просил суд отпустить его подзащитного под личное поручительство или избрать другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Задержанному 15 мая в Киеве Вышинскому инкриминируют государственную измену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания виновным. Он все обвинения отвергает.

По данным СБУ, Вышинский по заданию Москвы готовил информационные материалы в Крыму для оправдания аннексии Россией украинского полуострова, позже в Киеве – для поддержки группировок «ДНР» и «ЛНР». Как заявляют в СБУ, ежемесячно он получал на эту деятельность 53 тыс. евро, которые поступали из России через Сербию.