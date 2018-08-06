Суд продлил срок содержания руководителю РИА "Новости Украина" Вышинскому

Вышинского подозревают в государственной измене.

Суд продлил срок содержания руководителю РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому до 8 сентября.

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Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский на своей странице в Facebook. «Коллегией судей Апелляционного суда Херсонской области частично удовлетворены апелляционные жалобы защитников, определение следственного судьи отменено и постановлено новое определение, которым удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского до 8 сентября 2018 года», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. Был задержан его директор Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, чтоВышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что это только доказанная сумма. Согласно оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно. Ему инкриминируют совершение уголовного преступленият по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена").

11 июля Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей Вышинскому до 13 сентября включительно.