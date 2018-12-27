Бывший советник Путина призвал разобрать Крымский мост

После введения моста в эксплуатацию грузооборот Мариупольского порта упал на 50%, рассказал эксперт.

Построенный в этом году мост, который соединяет оккупированный Крым с территорией России, на самом деле не нужен ни РФ, ни Украине.

Такое мнение в интервью "Обозревателю" выразил российский экономист, бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов. По его словам, Крымский мост создан для одного – удушить украинскую экономику восточной Украины.

Читайте такжеНазвана скрытая угроза Крымского моста

"Это мост под названием "удав" в самом прямом смысле этого слова. Его заниженная арка не пропускает 44% судов, которые раньше проходили в Мариуполь и Бердянск. По ширине он гораздо уже, чем другие мосты. Само автомобильное полотно построено буквально над уровнем воды, плюс к этому прикреплены специальные счеты, которые запрещают проход любых судов, в том числе маломерных и лодок", – сказал Илларионов.

Под его подсчетам, после введения моста в эксплуатацию грузооборот Мариупольского порта упал на 50%.

"К тому же 16-ти километровый Керченский пролив перевязан удавкой, при которой остается только один проход – Керчь-Еникальский канал. Но он контролируется ФСБ. Иными словами, это такой ФСБшный мост, который удушает экономику не только Мариуполя и Бердянска, но даже и России. Поэтому он достоин только одного – разбора и ликвидации", – заверил экономист.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.