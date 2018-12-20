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В Одессе неизвестные облили краской памятный знак в честь Героев Небесной сотни

19:27, 20 декабря 2018
Общество
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Памятный знак установлен напротив центрального входа в областной совет \ фото УНИАН

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Об этом в Facebook сообщил лидер общественной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул.

«Акт вандализма возле ОГА. Сегодняшней ночью неизвестные облили краской памятный камень Героям Небесной сотни, который установлен напротив Одесской государственной администрации», - написал Ганул.

Вместе с друзьями он приехал на место событий и с помощью спецсредств отмыл памятный знак.

Активист выразил возмущение тем, что в ОГА не предприняли мер для очистки знака. Он также разместил в Facebook соответствующие фотографии.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2016 года в Одессе возле здания ОГА был открыт памятный знак на месте будущего монумента Героям Небесной сотни.

Памятный знак установлен напротив центрального входа в областной совет. Он представляет собой каменную плиту кубической формы с металлической табличкой, на которой размещена надпись: «На этом месте будет установлен памятник Героям Небесной сотни, Одесса», а также указана дата закладки знака.

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Теги: #Одесса