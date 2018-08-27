Аллея Звезд в Одессе пополнится семью новыми именами (фото)

Памятными звездамибудут увековечены имена еще семи человек, имеющих отношение к Одессе.

Новые имена знаменитых одесситов появятся на Аллее Звезд в Одессе ко Дню города 2 сентября. Об этом этом рассказала в ходе аппратного совещания Татьяна Маркова, сообщает корреспондент информагентства "Трасса Е-95". сообщили в пресс-службе горсовета.

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Памятными звездами будут увековечены имена еще семи человек, имеющих отношение к Одессе. Это: недавно скончавшийся джазмен Юрий Кузнецов; художник, представитель подпольного советского андеграунда Валентин Хрущ; одесский архитектор царских времен Юрий Дмитренко; актриса немого кино Вера Холодная; музыкант, дирижер Давид Ойстрах; оперная певица Антонина Нежданова и театральный режиссер Василий Василько.

"Юрию Кузнецову в этом году должно было исполниться 65 лет, но, к сожалению, он ушел", - сказала Татьяна Маркова.