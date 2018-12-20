ВНО для учителя: хотели, как в Америке, а выходит – "жити по-новому"

Процедура сертификации или лицензирования педагогических работников, как тест на профпригодность, является распространенной мировой практикой. По словам главы правления Винницкого областного центра образовательных технологий Тараса Ткачука, зависит эта процедура от системы управления школами, которая может быть централизованной (как в Японии или Норвегии) и либерализованной (США, Канада, Великобритания).

При централизованной системе учитель просто не может попасть на работу в школу без соответствующего сертификата. А вот либерализованная система определенные уступки позволяет. Например, частные школы могут самостоятельно определять уровень компетентности учителя (государственные органы не интересуются, есть ли у учителя частной школы сертификат).

В США, по мнению Ткачука, одна из лучших процедур лицензирования педагогов. Плюс, там каждый выпускник педагогического вуза сдает экзамен на профпригодность. Этот экзамен (Praxis 1) состоит из 3-х частей: тест на знание английского языка, тест по математике – независимо от специальности (проверка владения математической логикой), и, третья часть, – это творческая работа. «Более того, Praxis 1 – это только первый уровень, допуск к более сложному тесту Praxis 2. И он уже занимает до четырех часов, будущий учитель должен продемонстрировать свои знания по педагогике, методике, возрастной психологии», - рассказывает Тарас Ткачук.

Если американский учитель хочет получать более высокую зарплату, он может обратиться в Национальный Совет Профессиональных учительских Стандартов (National Board for Professional Teaching Standards). Успешно сдаст экзамены – получит общенациональную лицензию, которая будет давать возможность работать в любом штате США.

Американцы практикуют временную лицензию на несколько лет, пока учитель под руководством опытного педагога не продемонстрирует самостоятельный уровень владения навыками. Также в США и Канаде популярна идея коллегий учителей – это профессиональные органы лицензирования программ подготовки педагогов. Такие коллегии созданы, к примеру, в канадских провинциях Онтарио и Британская Колумбия.

По мнению Тараса Ткачука, эти органы управления, действительно, достаточно эффективны при качественном составе учительской общины. «Это громады, которые выбирают в коллегию не «своих людей», чтобы «решать свои вопросы», а профессионалов, которым будут доверять все. Нам пока рано говорить о таких органах управления», - сетует он.

В Украине же на сегодняшний день все учителя проходят обязательную аттестацию каждые пять лет. Это проверка на соответствие занимаемой должности и уровню квалификации. В зависимости от уровня и стажа педагогической работы учителям устанавливаются категории и должностной оклад.

«Так вот, нашу систему аттестации я бы условно назвал «феодальной», ведь решение о присвоении аттестации зависит от нескольких ключевых лиц – директора школы, заведующего отделом образования и т.д. Эти несколько человек часто используют процедуру аттестации для поощрения «своих» и наказания «чужих»», - объясняет Ткачук.

Дискуссия о необходимости отменять старую коррумпированную систему аттестации не утихает уже давненько. Последние несколько лет в экспертной образовательной среде обсуждался вопрос введения практики сертификации для учителей. Чтобы таким образом устранить из педагогического процесса неквалифицированных сотрудников.

От разговоров к реальным действиям перешли год назад, закрепив процедуру сертификации педагогов в Законе Украины «Об образовании» [ст.51]., вступившим в силу осенью 2018-го.

«Подводные камни» новой процедуры

В документе четко указано, что сертификация – это внешнее оценивание профессиональных компетентностей педагога, «осуществляемое путем независимого тестирования, самооценки и изучения практического опыта работы». Ранее в интервью УНИАН министр образования Лилия Гриневич рассказывала, что проходить сертификация будет в нескольких этапов.

Первый этап – независимое тестирование (аналог ВНО у школьников) по предмету, который преподает учитель, по методикам преподавания и по возрастной психологии детей.

Второй этап сертификации – мониторинг практической работы учителя прямо на его рабочем месте, в школьном классе. Проводить его будут специальные эксперты, отобранные Государственной службой качества образования Украины по определенные критерием.

Учитель, который успешно пройдет сертификацию, получит доплату в размере двадцати процентов оклада. Также успешная сертификация избавляет педагога от необходимости проходить аттестацию.

Пилотный проект сертификации, который стартует в 2019 году, касается только учителей начальных классов, и будет добровольным. Учитель сможет решать сам – проходить ли ему новую процедуру. Но и аттестация сама по себе еще никуда не денется. То есть эти два процесса будут пока существовать параллельно.

«Когда хорошо отпилотируем сертификацию, тогда заменим ею всю аттестацию. Это не будет ни в следующем году, ни через год. Это будет так, как когда-то вводилось ВНО для детей: на протяжении нескольких лет оно было добровольным, отрабатывалось, очень хорошо налаживался механизм, и только после этого мы ввели его на национальном уровне», – отмечала Гриневич в вышеупомянутом интервью.

В ноябре этого года на сайте МОН для общественного обсуждения был обнародован проект Положения о сертификации педагогических работников. В документе детально объяснялись условия и нюансы предлагаемой сертификации. Цель которой, по мнению директора департамента аккредитации и мониторинга Государственной службы качества образования Украины Ивана Юрийчука, стимулировать педагогов к профессиональному развитию. «И мы надеемся, что она выполнит свою миссию», – говорит он.

Увы, в экспертной среде не разделяют «радужные» ожидания министра образования и науки, и чиновников. Заслуженный учитель Украины Виктор Громовой убежден: если делать сертификацию с целью простимулировать лучших учителей весомой доплатой, то процедуру нужно делать максимально простой и приятной. «В случае создания нового бумажного безумия, они этих денег не захотят. Надо же понимать, что действительно хороший учитель имеет на репетиторстве в десять раз больше, чем обещанные двадцать процентов доплаты...», – отмечает он.

Тарас Ткачук сетует, что по непонятным причинам в МОН отказались от теста на знание государственного языка (или языка нацменьшинств, если в школе преподают не на украинском языке). Вместо этого, ввели норму о необходимости сделать электронное портфолио – видеозапись фрагмента учебного занятия или нескольких занятий от пятнадцати минут до получаса.

Естественно, учитель должен будет, во-первых, получить разрешение от родителей своих учеников сделать такую видеозапись. Во-вторых, согласовать с ними возможность публикации этого видео на Национальной образовательной электронной платформе в случае получения сертификата. И после всего этого, описать проведенные занятия и провести самооценку своей педагогической деятельности.

По мнению Ткачука, вряд ли многие учителя пойдут на столь сложную процедуру сертификации, которая предусматривает не только сдачу экзаменов, но также создание электронного портфолио. «Очевидно, что авторы положение о сертификации стремились максимально сократить количество желающих проходить новую процедуру. Все остальные учителя будут пользоваться старой, хорошо проверенной и так же хорошо коррумпированной аттестацией: это гораздо проще – собрать кучу бумажки и занести их хорошим знакомым в отдел образования», - сетует Ткачук.

«Плюс, предложенная процедура сертификации подразумевает проверку работы учителя в школе экспертами, объективность которых уже сейчас вызывает сомнения, потому что мы живем в Украине, где любым чиновникам давно не доверяют», - добавляет он.

Иван Юрийчук отмечает, что сейчас в Государственной службе качества образования Украины как раз разрабатывают критерии для экспертов. Чтобы выбрать тех, кому можно доверять. А параллельно – разрабатывают программы, по которым будут их обучать (обучение собираются начинать уже в январе). По словам Юрийчука, среди экспертов не будет чиновников, не связанных со школой. «Такие люди оценивать учителей не придут – это первое, что важно понимать. Экспертами будут представители учебных заведений, сами учителя, которые работают и имеют опыт», – говорит он.

«Возможно, в числе экспертов будут и те, которые прошли обучении супервизии (проект, который реализует МОН). Там уже отобраны люди, которые хорошо знают новую украинскую школу, владеют методиками. Это лучшие из лучших, которые у нас есть на данный момент», – добавляет Юрийчук.

«Взять лучших учителей из школ и превратить в экспертов? А кто же будет в школе работать?» – рассуждает заместитель директора по научно-воспитательной работе столичной Специализированной школы № 23 Владимир Онацкий.

Организация выездного наблюдения экспертной группы за работой учителя «в поле», которую планируют проводить, у него вообще вызывает много вопросов... Так, предусматривается, что оценивать учителя непосредственно на месте его работы будет экспертная группа (не меньше двух человек). Эти эксперты не должны быть из того же города, села, поселка, что и учитель-участник. И, логично, не быть соавторами научных работ и т.п.

«То есть, например, в село в Ивано-Франковской области к учителю приедут наблюдать, как он работает, чтобы дать свой экспертный вывод, двое экспертов из Херсонской области. Во-первых, это надо отправить экспертов (поселить, оплатить командировку). Во-вторых, наблюдение за работой – это субъективный фактор. Учителю может нездоровиться в этот день, у детей может быть плохое настроение. Все, что угодно. А на основании этих выводов делается вывод о сертификации учителя: проходит он или нет», – моделирует ситуацию Онацкий.

По мнению педагога, в принципе, не совсем понятно, для чего создается штат экспертов, разработчиков тестовых заданий – чтобы одной или двум тысячам учителей дать возможность повысить зарплату на двадцать процентов? «На сегодня это сумма, примерно, 600 гривен. Может, проще повысить зарплату на двадцать процентов всем учителям, ведь базовая ставка – 3207 гривен?» – подчеркивает он.

Кроме того, педагог обращает внимание на аспект безопасности относительно требуемой от учителей видеосъемки. «Николай Кулеба просит родителей не выкладывать в сеть фото детей, не показывать, где они учатся. А здесь мы должны выложить в сеть видеосъемку урока, где будет совершенно понятно, в каком классе ребенок учится, как отвечает», – объясняет он.

Да и далеко не каждый учитель хочет быть настолько публичным, чтобы видео с его участием было обнародовано на всю страну.

В свою очередь, учительница начальных классов одной из школ Киевской области (Бориспольский район) Людмила Карпенко обращает внимание, что на такую видеосъемку должны согласиться родители всех учеников. «А если кто-то не согласен, чтобы его ребенка снимали? Этого ребенка вывести из класса? А если это не один урок, а фрагменты нескольких? И кто должен снимать этот фильм, монтировать? Да, мы ближе к столице, нам немножко проще, а что будут делать люди в селах, учителя старше пятидесяти… У них в школах даже досок магнитных нет, а вы говорите – портфолио. А ведь сертификацию в министерстве планируют в будущем сделать обязательной…», – сетует она.

Людмила Карпенко в 2019 году как раз должна проходить аттестацию. В школе она работает уже тридцатый год, стремится развиваться. Но сертификацию проходить не хочет и не планирует. Хотя и считает, что, возможно, особого выбора учителям не дадут: «Они же уже пишут, что будет две тысячи учителей участвовать. То есть, думают наперед. Директор нас уже предупреждал. Видимо, будет что-то из серии «добровольно-принудительного»».

Для Людмилы – учителя высшей категории 14-го разряда – двадцать процентов к должностному окладу «чистыми» будет составлять 740 гривен. «При этом, четко определенной даты, когда они должны добавить эти двадцать процентов, в принципе, тоже еще нет. А сколько учителю надо всего сделать, чтобы только претендовать, только подать на эту сертификацию», – говорит Карпенко.

Также ей, как учителю начальных классов, хотелось бы иметь хотя бы общее представление о содержании тестирования: «Если бы сказали, что сертификация исключительно по каждому из моих предметов – без проблем. А так, я вообще не имею представления, о чем вы у меня будете спрашивать…».

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко подчеркивает, что на сегодняшний день при МОН работает рабочая группа по разработке программы независимого тестирования педагогических работников. Когда программа будет разработана, ее выставят ​​на общественное обсуждение также, как ранее Положение по сертификации. Уже после утверждения программы, УЦОКО начнет разрабатывать тестовые задания. «Но сама программа будет содержать исчерпывающий перечень тем, которые мы будем проверять у учителей – аспекты, на которые нужно обращать внимание. То есть, это фактически, и будет ориентир для учителя, к чему нужно готовиться», - объясняет она.

В УЦОКО планируют проводить тестирование по всей Украине в один день (ориентировочно, в конце сентября-начале октября 2019). «Но опять же, график тестирования напрямую зависит от того, что будет написано в утвержденном варианте Положения о сертификации», - напоминает Вакуленко.

Учительница начальных классов из Киева Ольга Мирошникова однозначно рассчитывает участвовать в дебютной сертификации. «С нового года будет создана пилотная группа учителей, надеюсь, что мне удастся приобщиться. Ничего страшного не вижу в этой процедуре. Если учитель работает качественно и имеет опыт, которым может поделиться, то почему нет?» – рассуждает она.

По словам Мирошниковой, многие учителя привыкли к «формальной» оценке собственной работы: директором (с которым давно работают вместе), методистов районов (за поздравления). Поэтому, конечно, теперь им будет сложнее. Но поскольку процедура добровольная, таким учителям можно подождать несколько лет – понаблюдать за более «смелыми» коллегами.

«Электронное портфолио меня тоже не пугает – это более удобная форма, чем стопка бумаги, упакованная в папочку с файлами… Потенциал процедуры будет понятный после пилотной группы учителей. Но мне кажется, что для многих педагогов – это хорошая возможность заняться самообразовательной деятельностью», – подчеркивает она.

Глас учительского люда

С целью более обширного и, соответственно, более репрезентативного опроса педагогов, УНИАН разместил посты о сертификации в ряде тематических групп в социальной сети Facebook. Расспрашивали учителей о том, собираются ли они проходить сертификацию и что вообще думают о ее потенциале как новом механизме оценивания профессиональной компетенции педагогов. Ответы не заставили себя долго ждать:

«Не против пройти, но сначала пусть сдадут ВНО все, кто стоит выше учителя, начиная от методистов и заканчивая Гриневич! Пусть покажут пример и свои знания».

«А чего снова начинают с учителя начальных классов? Неужели им мало приходится проходить курсов и тренингов по НУШ? По моему мнению, результат работы учителя начальных классов видно и без сертификации».

«С видеофиксацией вообще непонятно... Где будут брать аппаратуру? Кто снимать? А если родители учеников не согласятся? И вообще, столько хлопот, неразумного расходования средств и нервов. Я уверена в своих знаниях и компетентности. Но на режиссера или видеооператора не училась».

«Я не планирую участвовать, хочу иметь хоть немного времени для себя, на болтовню с подружками, маникюр, на кофе. Еще одно, самое главное - я не фотогенична. Грубо? – Зато правдиво».

Среди тех, кто отреагировал на наши вопросы, было не так много сторонников сертификации в предложенном виде.

Зато категоричными были будущие педагоги: «Учусь на выпускном курсе педвуза, также хочу высказаться. По моему мнению, сертификация, ВНО для учителей и запись урока – это хорошо. Ведь знания учителей необходимо проверять и контролировать. А по видеозаписи: если для учителя проблема с технической точки зрения записать, смонтировать и направить на почту видео, то, наверное, необходимо задуматься, а должен ли такой преподаватель учить учеников, для которых все это обычные дела?».

Также были те, кто поддерживает условия, прописанные в сертификации, но частично:

«ВНО для всех работников образования сделать обязательным. Результаты е-портфолио предлагаю не принимать во внимание в первые годы. Есть много вопросов, которые не урегулированы. Еще больше таких вопросов возникнет в процессе работы».

По мнению Тараса Ткачука, на первом этапе внедрения сертификации в нашей стране можно было бы применить тестирование как способ определения уровня знаний, умений и навыков учителя. Также к тестам стоило бы добавить анонимное анкетирование коллег, учеников и родителей. «Для начала этого вполне достаточно, чтобы поощрить учителей к выбору альтернативного способа аттестации, а через десять-пятнадцать лет, когда «отомрет» старая система, можно подумать об усовершенствовании процедуры через привлечение авторитетных экспертов», - считает он.

Эксперт убежден, что нам мог бы понадобиться прибалтийский опыт: «В Латвии в самом начале реформ вместо процедуры сертификации ввели общий экзамен на знание государственного языка. Учителей, которые не подтвердили необходимый уровень, штрафуют на сумму от 35 до 280 евро и предлагают пересдать экзамен через три-четыре месяца. Если повторный экзамен не сдан, директору школы рекомендуют такого учителя уволить». Благодаря такому экзамену на знание государственного языка из школ были устранены учителя с выразительной антигосударственной политикой.

Также Ткачук говорит о важности внимательно подойти к процедуре лишения сертификата – поскольку именно здесь возможны злоупотребления администрации.

К примеру, американский учитель может лишиться лицензии за курение или распитие спиртных напитков на территории школы, разговоры по мобильному телефону на уроке, сексуальные домогательства к коллегам или ученикам, расовую дискриминацию, нарушение трудовой дисциплины, рукоприкладство и тому подобное. В украинских же школах инциденты с учителями, которые оскорбляют учеников, или даже бьют детей, не в диковинку. А вот наказывают таких учителей редко, максимум – увольняют из школы. И то, только в случае огласки, повышенного внимания общественности и журналистов.

Глава правления Винницкого областного центра образовательных технологий убежден: к обсуждению процедуры лишения сертификата стоит привлекать экспертов образовательной отрасли. Плюс, хорошо проконсультироваться с юристами, ведь от мелких деталей может зависеть судьба конкретного человека.

Между тем, сооснователь «Лаборатории образовательных изменений» Станислав Дрогаев подчеркивает, что будущей сертификации не хватает элемента конфиденциальности. «К примеру, в Ассоциации Монтессори-педагогов, чтобы стать монтессори-педагогом, надо пройти обучение и сдать экзамен. После защиты своей работы, все участники получают конверты. И никто не знает, у кого в конверте лежит сертификат, а у кого – только благодарность «за участие». Это называется уважение ко всем участникам», – говорит Дрогаев.

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В рамках общественного обсуждения, замечания и предложения к проекту Положения о сертификации педагогических работников МОН принимал до 9 декабря. Сейчас продолжается их обработка, так что многие учителя, собеседники УНИАН, продолжают надеяться на отдельные изменения малоприятных, на их взгляд, положений. Пилотный проект сертификации должен начаться уже в 2019 году, тогда ее успешные участники смогут в 2020 получить свои повышенные ставки. Фактическое начало сертификации будет определено приказом МОН.

Ирина Шевченко