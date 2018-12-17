В Одессе работает сеть автостоянок, доход от которых получают боевики "ДНР" - адвокат

По мнению адвоката, в городе осуществляется непрямое финансирование терроризма.

В Одессе функционирует сеть платных автостоянок, доход от которых получают боевики, воюющие на стороне террористической организации «ДНР».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил известный общественник, адвокат Артем Карташов сегодня в Одессе во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

В частности, по его словам, сложившаяся обстановка в Одессе последние 4 года представляет реальную угрозу для национальной безопасности всей Украины.

Он привел несколько аргументов. Например, как утверждает Карташов, один из прецедентов имеет прямое отношение к воюющим сейчас на стороне «ДНР» членам пророссийской партии «Родина», лидер которой Игорь Марков сейчас скрывается в РФ.

«В Одессе существует сеть парковок и автостоянок, которые контролируют люди из партии «Родина», в том числе, которые сейчас получают деньги с этих парковок, но с оружием в руках находятся на востоке Украины. Это Вадим Савенко и Игорь Кушнир», – заявил Карташов.

По его словам, Одесский горсовет обеспечивает подписание договоров на размещение автостоянок определенным лицам, предоставляет им льготы 80-90%, таким образом, финансируя тех, кто сегодня на Донбассе убивает украинских военных.

Карташов отметил, что общественники обращались с соответствующими заявлениями в мэрию, где им отвечали, что договоры были переоформлены. Но, по словам адвоката, в результате оказывалось, что документы просто переделаны на другого представителя той же фирмы.

Отметив, что активисты уже обращались с соответствующим заявлением в СБУ, он пообещал передать копии документов комиссии ВР.

Общественник также акцентировал на ситуации с военным аэродромом «Школьный», из-за застройки которого начался конфликт в 2017 году.

«То, что произошло - это 90 из 214 га государственной земли переданы под жилую и общественную застройку. И параллельно происходят процессы в Приднестровье - россияне восстановили военный аэродром в Тирасполе, который может принимать любые виды самолетов и размещать любое вооружение. При этом в Одессе военный аэродром, единственный, который «работает» в приднестровском направлении - под угрозой застройки», - акцентировал адвокат.

Также, по его словам, в октябре 2017 года группа лиц снесла забор, ограждающий аэродром «Школьный», в чем им «помогли» сотрудники Национальной полиции, а начальник ее регионального главка Дмитрий Голивин заявил, что они обеспечивали общественный порядок.

«Только до обеспечения порядка была целостная военная часть, после обеспечения порядка идет строительство на территории аэродрома», - сказал Карташов.

Он добавил, что таких примеров много и все они показывают, что по существу в Одессе не действуют законы Украины, а в городе осуществляется непрямое финансирование терроризма.