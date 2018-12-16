Календарь событий: День Святого Николая, первая в мире "Мисс пластическая хирургия", "кража века" в спортивном мире и как король рок-н-ролла встретился с Никсоном

17 декабря

Третья неделя последнего месяца этого года начинается с Дня работника государственной исполнительной службы Украины. В официальном календаре профессиональных праздников он появился после подписания соответствующего указа президентом страны в 2009 году.

Еще в понедельник - Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости, отмечаемый с 2003 года. Инициатором его проведения выступила международная «Сеть организаций, выступающих в защиту прав секс-работников». Дата выбрана неслучайно, есть у Дня и своя традиция - «Марш красных зонтов». Впервые красный зонт как символ сопротивления насилию появился в 2001 году в Венеции на Первом всемирном конгрессе секс-работников. В этот день представительницы древнейшей профессии прошлись по улицам города с красными зонтами и мегафонами, привлекая внимание общественности к проблеме нарушения прав человека. А с 2005 года Международный комитет по правам секс-работников стал использовать красный зонт как символ сопротивления дискриминации.

Есть в понедельник и значимые памятные даты. Так, 17 декабря 1903 года у атлантического побережья США, близ городка Килл-Девил-Хилл американские механики по ремонту велосипедов братья Уилбер и Орвилл Райт впервые успешно испытали летательный аппарат. Аэроплан «Флайер» поднял в воздух Орвилл. Машина продержалась в полете 12 секунд, в течение которых на высоте примерно 3 метров преодолела 39 м. В тот же день было совершено еще три полета. После четвертого мощный порыв ветра перевернул «Флайер» несколько раз. Сильно поврежденный самолет больше не поднимался в воздух. Спустя несколько лет его восстановили, в 1948 году он был установлен в качестве экспоната в Смитсоновском институте в Вашингтоне. Несмотря на то, что братьев Райт считают «отцами авиации», за полвека до них, в 1852 году английский ученый и изобретатель Джордж Кэйли смог несколько метров пролететь на самолете собственной конструкции.

В этот день в 1976 году был открыт первый участок Куреневско-Красноармейской линии Киевского метрополитена с тремя станциями: «Площадь Калинина» (ныне «Площадь Независимости»), «Почтовая площадь», «Красная площадь» (ныне «Контрактовая площадь»).

17 декабря 1989 года на телеканале «Fox» дебютировал самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал «Симпсоны». Он состоит из 356 серий и до сих пор не сходит с мировых телевизионных экранов. «Симпсоны» получили множество наград, включая 21 Emmy Awards, 22 Annie Awards, Peabody и многие другие. 14 января 2000 года в честь сериала была открыта звезда на Аллее славы в Голливуде.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День выкаблучников, День утренних иллюзий и День ванных флотилий.

Именины у Дмитрия, Анастасии, Киры, Николая, Александра и Ульяны.

18 декабря

Во вторник - Международный день мигранта. Именно в этот день в 1990 году Генассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. А спустя десять лет праздник был официально учрежден. По данным ООН, на сегодня около 250 миллионов жителей планеты являются международными мигрантами, причем это число постоянно растет. Каждый десятый мигрант моложе 15 лет. Большинство мигрантов проживает в Европе и Азии. 19 сентября 2016 года Генассамблея ООН приняла ряд обязательств в ходе первого в истории заседания высокого уровня по вопросам беженцев и мигрантов с тем, чтобы укрепить меры по их защите. Эти принципы содержатся в Нью-Йоркской декларации.

18 декабря – Международный день арабского языка. В 2010 году накануне Международного дня родного языка департамент ООН по связям предложил учредить собственный праздник для каждого из шести официальных языков организации. Для Дня арабского языка в международном календаре была выбрана дата 18 декабря. В этот день в 1973 году ООН включила арабский язык в число официальных. В настоящее время около 300 миллионов человек говорят на арабском языке и его вариантах. Для более 240 миллионов из них арабский является родным, еще около 50 миллионов употребляют его в качестве второго языка.

18 декабря 1865 года вступила в силу 13-я поправка в Конституцию США, отменяющая рабство. Однако работорговля на Американском континенте продолжалась. Окончательно она была запрещена в 1886 году. Конвенция о полном запрете рабства и работорговли была принята Лигой наций только в 1926 году.

В этот день в 2004 году в Пекинском оперном театре завершился первый в истории международный конкурс «Мисс пластическая хирургия». Победу одержала 22-летняя Фэн Цзянь. Хирурги помогли ей обзавестись складочкой на веках, избавиться от жировых отложений на животе, облагородить форму скул и скорректировать овал лица. Всего девушка перенесла четыре пластических операции. Победительница получила ценные подарки на сумму 50 тысяч юаней (6 тысяч долларов). В финале участвовали 19 претенденток в возрасте от 17 до 62 лет. Чтобы исключить возможность обмана, от конкурсанток потребовали справки о хирургических вмешательствах.

18 декабря 2008 года Франция от имени 25 стран Евросоюза представила на Генеральной Ассамблее ООН проект декларации, призывающей к всеобщей декриминализации гомосексуальных отношений и осуждающей нарушения прав человека на основе сексуальной ориентации. Документ был принят.

Неофициальный праздник - День сворачивания в клубочек.

Именины у Сергея, Гурия, Захара, Геннадия и Ильи.

19 декабря

В среду - Международный день помощи бедным, учрежденный ООН в 1995 году. Организация рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни». Согласно стандартам ООН, за порог бедности относят тех людей, которые в день тратят менее 5 долларов. Сейчас в мире за чертой бедности живут 760 млн человек, хотя за последние 10 лет более миллиарда человек смогли вырваться из нищеты. В Украине, по оценке ООН, порядка 60% населения живут за чертой бедности. Первые программы ООН по ликвидации нищеты начали действовать с 2000 года, но пока число бедных в мире не уменьшается.

19 декабря в Украине - День адвокатуры, установленный в 2002 году указом президента. Указ интересен еще тем, что большую его часть занимает выражение признательности всем работникам адвокатуры, как людям, стоящим на страже прав личности.

19 декабря 1863 года англичанин Фредерик Уолтон получил патент на линолеум, улучшенную технологию производства линоксина и напольного покрытия на его основе. Спустя три года началось промышленное производство линолеума. Это изобретение быстро распространилось по всему миру. Кстати, со времен Фредерика Уолтона процесс производства натурального линолеума не претерпел больших изменений. Предком линолеума было «промасленное полотно». В 1763 году английский изобретатель Натан Смит получил патент, в котором подробно были описаны компоненты и процесс изготовления напольного покрытия: на ткань наносилась горячая масса из смеси смолы, живицы, коричневого испанского красителя, пчелиного воска и льняного масла. С 1843 года в «горючую смесь» стали добавлять молотую пробку. Так появился прямой предшественник линолеума.

В этот день в 1972 году «Аполлон-17» - американский космический корабль вернулся на Землю. Так завершился 11-й и последний пилотируемый полет в рамках «лунной» программы.

19 декабря 1983 года в Рио-де-Жанейро было совершено преступление, названное в спортивном мире «кражей века». «Золотая Ника» - кубок Жюля Риме и Кубок мира ФИФА, присуждаемая раз в 4 года команде-победительнице чемпионата мира по футболу, была похищена. Бразильцы восприняли кражу как национальную трагедию. К расследованию были привлечены лучшие следователи страны. Чтобы выйти на след преступников потребовалось более четырех лет. Среди банды воров оказался некий банкир, успевший к тому времени превратить изящную тридцатисантиметровую «Нику» весом 1,8 кг в несколько слитков золота. А первое «покушение» на кубок было совершено в 1966 году, когда он был вручен английским футболистам. Правда, тогда «золотую богиню» удалось вернуть невредимой.

И самый главный праздник 19 декабря – День Святого Николая - одного из наиболее чтимых в Украине святых. Этот день – начало новогодних празднований. В году два праздника Николая: первый весенний - 22 мая и второй зимний - 19 декабря. Зимний Николай опекает обездоленных, больных. К нему посылают молитвы земледельцы, скотоводы и рыбаки. Но, конечно, больше всего прихода Николая ждут дети. Святой одаривает их подарками, особенно самых послушных.

Неофициальный праздник - День скрещивания пальцев.

Именины у Николая.

20 декабря

В четверг - Международный день солидарности людей, он отмечается с 2006 года, учрежден ООН. Солидарность - единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка. ООН была принята Декларация тысячелетия, в которой говорится, что солидарность является одной из фундаментальных и универсальных ценностей человечества, которые должны лежать в основе международных отношений в 21 веке.

Еще 20 декабря - День чествования пенсионеров и ветеранов системы МВД и Национальной полиции. Он отмечается с 2016 года по инициативе Министерства внутренних дел.

В этот день в 1892 году инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из американского городка Сиракузы получили первый в мире патент на пневматические автомобильные шины. До них шины для колес делались из цельной резины, что превращало поездку на машине в аналог известной детской игры «по кочкам, по кочкам». Да и булыжные мостовые не придавали езде мягкости. Интересно, что до этого изобретения на колеса карет уже ставили пневматические шины, но именно Браун и Стиллман впервые додумались применить их на автомобиле.

20 декабря 2000 года палата лордов Великобритании одобрила закон, позволяющий использовать клонированные эмбрионы человека исключительно в медицинских целях. Таким образом, Великобритания стала первой в мире страной, где было легализовано клонирование эмбриона человека. Первое клонированное животного - овечки Долли – было осуществлено в 1996 году учеными Иэном Уилмутом и Китом Кэмпбеллом в Рослинском институте Шотландии. В 2007 году Уилмуту Королева Великобритании Елизавета II пожаловала рыцарское звание.

Неофициальные праздники - День курицы, или Куриного рождества, День карманных вселенных и День баночной тусовки.

Именины у Ивана, Нила, Павла, Петра, Сергея, Антона и Михаила.

21 декабря

В пятницу нет официальных международных праздников, но есть значимые исторические даты. Так, 21 декабря 1891 года в США, в зале учебного центра Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде, состоялся первый в истории баскетбольный матч. Игра была придумана учителем физкультуры Джеймсом Нейсмитом. Правила игры состояли из 13 пунктов. Большинство из них действуют и по сей день. Перед матчем Нейсмит попросил сторожа принести две пустые коробки, чтобы учащиеся, тренируясь в меткости, смогли бросать в них мяч. Но, не найдя коробок, сторож принес корзинки из-под персиков. Их прикрепили на разных сторонах балкона, опоясывающего зал на высоте 3,05 м. В первой игре приняли участие две команды по 9 человек. Постепенно популярность новой игры стала набирать обороты. В 1893 году корзины заменили железными кольцами с сеткой. В 1894 году в США были изданы первые правила баскетбола. В 1895 году установили щиты и провели первые официальные соревнования по этому виду спорта. В 1897 году состав команды ограничили 5 игроками. В 1920-е годы стартовало создание национальных федераций баскетбола, стали проводится первые международные встречи. В 1919 году прошел первый баскетбольный турнир между армейскими командами США, Италии и Франции. В 1923 году во Франции прошел первый международный женский турнир. Участие в нем приняли команды трех стран: Англии, Италии и США. А в 1932 году в Женеве была создана Международная федерация баскетбольных ассоциаций.

21 декабря – День рождения кроссворда. В этот день в 1913 году в нью-йоркской газете «New York World» к Рождеству была опубликована первая в истории головоломка. Ее составителем является журналист британского происхождения Артур Уинн. Свое название она получила от принципа построения, который заключался в необходимости заполнить буквами пустые клетки, выстроенные в линии и пересекающиеся друг с другом. Каждое значение слова соответствовало своему номеру. Из-за пересечения линий пустых клеток головоломка получила название «кроссворд» - «cross» - пересечение и «word» - слово. Уинн умер в 1945 году, не оставив ни мемуаров, ни дневников.

В этот день в 1968 году США осуществили успешный запуск космического корабля «Аполлон-8». Это стало началом первого пилотируемого полета вокруг Луны.

В 1970 году 21 декабря в Овальном кабинете Белого дома произошла встреча терявшего популярность президента Ричарда Никсона и короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Обстоятельства этой истории впоследствии были экранизированы.

В 2012 году впервые в истории YouTube и Интернета количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард раз. Этим видео стал клип южно-корейского исполнителя PSY «Gangnam Style». Название песни - разговорное выражение в корейском языке, означающее роскошный образ жизни, которым славится PSY. Каннамгу - богатый и модный район Сеула. В интервью CNN PSY сравнил его с Беверли-Хиллз. Песня посвящена «идеальной девушке, знающей, когда надо быть утонченной, а когда дикой».

Неофициальные праздники - День зимнего солнцестояния и День пожимания лап.

Именины у Анфисы, Кирилла, Потапия, Виктории и Сергея.

22 декабря

В субботу в Украине - День работников дипломатической службы, установленный указом президента в 2005 году. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 году правительством Украинской Народной Республики был создан Генеральный секретариат международных дел. Это - профессиональный праздник украинских дипломатов и сотрудников дипмиссий, посольств и консульств страны. Внешнеполитическая служба Украины имеет давние традиции, основанные, прежде всего, на дипломатическом опыте Киевской Руси.

В этот день в 1989 году берлинские Бранденбургские ворота, спустя 28 лет, вновь открылись, ознаменовав объединение ГДР и ФРГ.

Неофициальный праздник - День наступления ночи.

Именины у Анны, Софрония, Василия, Александра, Степана и Владимира.

23 декабря

В воскресенье - День штабных специальностей и войск специальной связи Украины. Эта система специальной связи является единственной телекоммуникационной системой, которая обеспечивает надежную, бесперебойную связь Верховного Главнокомандующего с командованием ВСУ в мирное и военное время.

Еще 23 декабря - Всемирный день сноуборда. Впервые его провели в Европе в 2006 году. Теперь праздник отмечают везде, где только выпадает снег. День сноуборда является официальным открытием зимнего сезона.

23 декабря 1900 года Реджинальд Фессенден - канадский изобретатель, хорошо известный своими работами на ранних этапах развития радио, провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи.

В 1913 году 23 декабря была основана Федеральная резервная система США. Она состояла из ряда крупных банков. До сегодняшнего дня только банки, входящие в систему, имеют право осуществлять эмиссию доллара. ФРС – регулятор банковской и финансовой систем Америки, что соответствует статусу Национального банка Украины.

23 декабря 1947 года состоялась официальная презентация важного для мира изобретения - транзистора. Его создали американские физики Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs. В 1956 году ученые были награждены Нобелевской премией по физике «за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта». Джон Бардин вскоре был удостоен Нобелевской премии во второй раз за создание теории сверхпроводимости. Позднее транзисторы заменили вакуумные лампы в большинстве электронных устройств, таким образом, произошла революция в создании интегральных схем и компьютеров.

Неофициальный праздник - День снежных ангелов.

Именины у Анны, Степана, Евграфа, Ангелины, Алексея, Евгения, Якова, Иоанна, Константина, Александры, Сергея, Татьяны, Петра, Михаила, Григория и Анатолия.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная