Последствия голодовки Сенцова дошли и до мозга – сестра

Сенцов надеется сделать еще что-нибудь, чтобы заслужить премию имени Сахарова.

Во время голодовки у незаконно осужденного Россией украинского режиссера Олега Сенцова пострадали все внутренние органы: увеличена печень, почки почти отказали, возникли проблемы с кишечником и желудком, начались аритмия, ишемия, гипоксия, последствия дошли и до мозга.

Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан во время выступления в Страсбурге на церемонии вручения премии Европарламента «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова, лауреатом которой в этом году стал Сенцов.

«На данный момент Олег находится в одной из северных тюрем мира. Это колония строгого режима на полуострове Ямал. Отправить южанина в Арктику - это отдельная пытка. Очень скоро Олег там начал терять волосы, стали крошиться зубы, но Олег - человек, который не может сдаться и просто тихо сидеть, он борец по натуре. И единственный метод борьбы, который он увидел – это голодовка», - заявила его сестра.

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Каплан напомнила, что 14 мая 2018 он объявил голодовку. Сенцов был согласен ее прекратить, когда из российских тюрем и тюрем в оккупированном Крыму выпустят всех украинских политзаключенных, которых тогда, по самым скромным подсчетам, было 79 человек.

«Во время голодовки и без того подорванное здоровье Олега начало стремительно ухудшаться. Близкие опасались за его жизнь. А, зная Олега, понимали, что убедить его невозможно, он пойдет до конца, до смертельного конца. Пострадали все органы: увеличена печень, почки почти отказали, проблемы с кишечником и желудком, началась аритмия и ишемия. Внутренние органы не получали достаточное количество кислорода, началась гипоксия, последствия дошли и до мозга», - рассказала она.

Каплан отметила, что для того, чтобы избежать принудительного кормления, Олег согласился на медикаментозное поддержание, но его состояние все равно ежедневно ухудшалось.

«5 октября, после 145 дней голодовки, Сенцов ее прекратил. Причиной стало заявление сотрудников ФСИН о применении к нему принудительного кормления. Олег понимал, что голодовка все равно прекратится, но у него был выбор - снова подвергнуться пыткам, лежать скованным с задвинутой в нос трубкой или прекращать самостоятельно. Во избежание страданий, он выбрал второй путь», - сообщила сестра Сенцова.

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Она отметила, что за все 145 дней не освободили ни одного украинского политзаключенного, но это не значит, что Олег проиграл.

«Благодаря его поступку о репрессиях со стороны России заговорил весь мир, Олег привлек огромное внимание к теме украинских политзаключенных. Он уже победил», - подчеркнула Каплан.

В своем письме, которое зачитала Каплан во время церемонии вручения премии Сахарова, Сенцов заявил, что надеется сделать еще что-нибудь, чтобы заслужить премию имени Сахарова.

«Уважаемые дамы и господа, я не могу сейчас находиться в этом зале, но вы можете услышать мои слова, даже если их скажет другой. Слово - это главный инструмент человека, а часто единственный, особенно, когда у него забрали все остальное», - заявил Сенцов.

Он подчеркнул, что «не важно, как ты умрешь, важно за что».

«Современность часто несправедлива, но история справедлива всегда. История ставит все на свои места и называет своими именами. Кто-то падает вниз на мусорную кучу под проклятия народа, под обломки памятников самому себе, а кто-то, кого раньше презирали и преследовали, после смерти занимает достойное место в истории и его именем называют улицы, корабли, премии, например, эту. Андрей Сахаров - это безусловно человек, на которого стоит равняться, и стоять даже где-то немного рядом с ним - это уже большая честь для меня. Он высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма. Но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду», - написал Сенцов.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов отбывает срок в колонии "Белый медведь" на Ямале. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.

9 декабря адвокат Динзе сообщил, что у Сенцова как следствие голодовки обнаружено «органическое поражение сердца, печени и почек».

25 октября Сенцову была присуждена премия Европарламента «За свободу мнения» имени Андрея Сахарова. Церемония награждения состоялась сегодня, 12 декабря, в Страсбурге.