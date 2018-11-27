Аресты захваченным близ Керческого пролива морякам оформляли предатели Украины - СМИ

В Симферополе суд оккупантов арестовал двух захваченных в районе Керченского пролива украинских моряков.

Трое украинских пленных, захваченных россиянами в районе Керченского пролива, арестованы до 25 января.

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Об этом сообщают "Грани.ру" в своем Twitter. "Интересно, что аресты украинским морякам оформляли предатели: Виктор Можелянский, Андрей Долгополов и Михаил Белоусов. Все они, нарушив присягу судьи, после аннексии Крыма перешли на службу к оккупантам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе суд оккупантов арестовал двух захваченных в районе Керченского пролива украинских моряков - члена экипажа буксира "Яны Капу" Виктора Варемеза, а также Сергея Цибизова.

Трое украинских пленных арестованы до 25 января.

Интересно, что аресты украинским морякам оформляли предатели: Виктор Можелянский, Андрей Долгополов и Михаил Белоусов. Все они, нарушив присягу судьи, после аннексии Крыма перешли на службу к оккупантам. — Грани.Ру (@GraniTweet) November 27, 2018

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

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В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

По разным данным, всего в плен были захвачены 23 или 24 украинских военнослужащих.

Завтра, 28 ноября, так называемый "суд" в оккупированном Крыму изберет меру пресечения взятому в плен командиру украинского буксира "Яны Капу" Олегу Мельничуку.