"Выглядит лучше": сестра Балуха рассказала, как ему на новом месте

Сестра добавила, что политзаключенный мечтает выйти на свободу и обнять мать.

Сестра украинского политзаключенного Владимира Балуха посетила его в СИЗО в аннексированной Керчи 8 ноября.

О его состоянии она рассказала в комментарии Крымской правозащитной группе, который появился на официальном сайте организации.

Сестра Надежда рассказала, что Балух выглядит лучше после прекращения голодания.

«Володя худой, бледный, лицо серое, блеска в глазах нет, но выглядит он лучше, чем в августе, когда я его видела в последний раз», — сказала она.

Добавила, что политзаключенный мечтает выйти на свободу и обнять мать.

«Брат очень волнуется за нашу маму, он все время о ней спрашивал, просил помогать и беречь. У нее высокое давление, одышка, ноги болят, она почти не ходит, живет на таблетках. Она очень скучает по сыну», — сказала Надежда.

Свидание длилось около полутора часов в спецпомещении для переговоров. Там установлены пять кабин со стеклянными стенками и телефонными трубками, через которые, по словам Надежды, плохо слышно.

19 октября политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в Керченскую колонию.

Жена украинского политзаключенного Владимира Балуха Наталья 17 октября впервые встретилась с ним в СИЗО Симферополя перед этапированием в колонию.

9 октября украинский политзаключенный Владимир Балух, незаконно осужденный в анексованому Крыму, заявил о прекращении голодовки на время этапа.

Владимир Балух держал голодовку 206 дней, употребляя только несколько ложек овсяного киселя, сухари, воду и чай с медом.

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18 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что медики до сих пор не осмотрели политзаключенного Владимира Балуха после того, как его избили в следственном изоляторе в аннексированном Крыму.

Также Денисова сообщила, что Балух попросил привести нотариуса для оформления завещания.

6 сентября Россия направила в Европейский суд по правам человека информацию о здоровье четырех украинских политзаключенных, в частности Владимира Балуха. В то время как РФ заявила, что ни один из них якобы не голодает.

1 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балух очень плохо себя чувствует.

10 августа мать Владимира Балуха посетила его в изоляторе временного содержания в Крыму. По словам матери, Владимир не рассказывает ей о состоянии своего здоровья, чтобы ее не расстраивать.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщал, что Балуха продолжают держать в общей камере. По его словам, Балуха нужно перевести в камеру с двумя заключенными

Владимир Балух объявил голодовку 19 марта в знак протеста против сфабрикованного в отношении него дела. 9 октября украинский политзаключенный Владимир Балух заявил о прекращении голодовки на время этапа.

Отметим, в России и в аннексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных, 27 из которых находятся на территории России.

58 — задержанные в Крыму или в делах, связанных с Крымом. Эти цифры не учитывают узников, содержащихся на территории самоназваних республик.