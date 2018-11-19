В Одессу прибыли два десантно-штурмовых катера типа "Кентавр" для ВМС ВСУ

Катера имеют скорость около 40 узлов, бронирование, возможность перевозки морского десанта и его высадку через носовую аппарель, а также наличие реактивной системы залпового огня и боевых модулей.

Сегодня в Одессу прибыли два десантно-штурмовых катера типа «Кентавр», построенные для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС ВСУ, в понедельник в Одессу для продолжения испытаний прибыли построенные десантно-штурмовые катера проекта 58503 («Кентавр»).

Отмечается, что в настоящее время завершились заводские испытания этих новых боевых единиц на Киевском судостроительном заводе ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском», где их построили по заказу Минобороны для ВМС.

По словам начальника управления кораблестроения командования ВМС ВСУ капитана 1 ранга Василия Радчука, десантно-штурмовые катера совершили успешный переход на собственных двигателях из Киева в Одессу, следующий этап – завершение установки оборудования, ходовые испытания в море и переход к стадии государственных испытаний.

«Во время строительства катера прошли модернизацию, в том числе установление некоторых новых систем, которые сейчас будут проходить проверку на функциональность как отдельно, так и в составе корабля», - добавил он.

Отмечается, что этот проект имеет ряд отличий от аналогичных в данном классе катеров, в том числе скорость около 40 узлов, бронирование, возможность перевозки морского десанта и его высадку через носовую аппарель, а также наличие реактивной системы залпового огня и боевых модулей.

Как сообщал УНИАН, 23 мая во время торжеств по случаю 100-летия создания морской пехоты, которые проходили в Николаеве, президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что сейчас идет интенсивное наращивание боевого потенциала морской пехоты Украины и вскоре на вооружение ВМС поступят два современных катера «Кентавр».

14 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в торжественной церемонии спуска на воду десантно-штурмового катера «Кентавр».