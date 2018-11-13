В Херсоне 13 школ приостановили обучение из-за отсутствия теплоснабжения

Вынужденные каникулы продлятся с 14 по 17 ноября.

В 13 школах Херсона, в которым теплоносители поставляет АО «Херсонская ТЭЦ», приостановлены занятия из-за отсутствия отопления.

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Об этом сообщает управление общественных связей городского совета. «С 14 по 17 ноября в херсонских школах из-за отсутствия теплоснабжения приостановлен образовательный процесс. Ученики 13 школ, поставщиком теплоносителей которых является АО «Херсонская ТЭЦ», идут на вынужденные каникулы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение в полном объеме учебных планов и программ состоится путем уплотнения программного материала в школах № 4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, физико-техническом лицее, Центре образования молодежи, спецшколе № 1.

Согласно сообщению, учреждения дошкольного образования (№ 7, 8, 12, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 56, 67, 73, 75, 85, 87) будут работать в обычном режиме, но с установлением обогревательных устройств в игровых и спальных комнатах.

«Дети, которые не будут посещать детские сады в период отсутствия центрального теплоснабжения, будут считаться отсутствующими по уважительным причинам», - указано в сообщении.

В управлении отметили, что состоянию на 13 ноября ТЭЦ так и не подала тепло в учебные заведения города.

По информации руководителя Херсонской ТЭЦ Виктора Судака, проблемы предприятия обусловлены многолетним заниженным тарифам на теплоснабжение от ТЭЦ, из-за чего возник долг от населения в размере 61 млн грн, задолженность предприятия перед НАК «Нафтогаз Украины» и вследствие этого отсутствие лимитов на газ.