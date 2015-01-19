Жители Дебальцево покидают дома: на выезде из города образовались очереди (фото, видео)

15:11, 19 января 2015
Общество
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Украинские военные отмечают, что в результате утреннего обстрела в городе повреждены коммуникации и дома.

Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua

После обстрела Дебальцево из "Градов" стало больше желающих уехать из города.

На выезде возникла очередь из машин, сообщает ТСН.День.

"Пробили теплотрассу, воду, свет - все обрублено. Разбило пятиэтажку, магазины разбиты, жилые дома. Обстановка напряженная, ждем следующего удара. Местные жители, кто имеет возможность, собирается и уезжает", - сообщил по телефону командир роты особого назначения "Львов" Руслан Дребот, который несет службу в Дебальцево.

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© Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua
© Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua

Напомним, в результате утреннего обстрела боевиками Дебальцево из "Градов" погибли 12-летний мальчик и его отец, 10 человек пострадали и находятся в больнице.

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