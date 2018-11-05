Найдутся ли заказчики убийства Екатерины Гандзюк

Покушение на чиновницу Херсонского городского совета, советницу мэра Херсона и общественную активистку Екатерину Гандзюк произошло ранним утром 31 июля. У подъезда ее дома к ней подбежал молодой человек и облил девушку серной кислотой. Активистка получила химический ожог более 30% тела – пострадали голова, руки, лицо, грудная клетка и ноги.

Несмотря на это, изначально местные правоохранители открыли уголовное производство по факту «хулиганства», однако общественный резонанс заставил переквалифицировать его в «умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с целью запугивания». Еще позже квалификация дела, наконец, стало более реальной – «покушение на убийство». Но только после смерти Екатерины полиция переквалифицировала уголовное производство как «умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц».

В принципе, подозрения, что местные правоохранители попытаются спустить дело на тормозах, возникли не только из-за квалификации уголовного производства. Мало того, что знакомые Екатерины Гандзюк и другие активисты намекали на то, что полиция Херсона и сама может быть замешана в покушении на нее, так изначально правоохранители пытались «повесить» покушение на «козла отпущения» - задержали мужчину, которого и близко не было рядом с домом активистки тем июльским утром.

Опять-таки, невиновный не сел за решетку только из-за общественного резонанса.

Еще летом под личный контроль дело взял генеральный прокурор Юрий Луценко. Однако и прокуратура не сильно продвинулась в поисках заказчика покушения – по инициативе ГПУ установлением личности этого преступника занялись в Службе безопасности Украины.

Как результат, на сегодня по делу Екатерины Гандзюк установлены и задержаны пять человек: исполнители - Владимир Васянович, Никита Грабчук, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и организатор – Сергей Торбин. Все подозреваемые, кроме последнего, признались, что получили за нападение на активистку от 500 до 800 долларов.

Как рассказал УНИАН коллега Екатерины Гандзюк, руководитель Центра политических студий и аналитики Виктор Таран, на данный момент есть человек, который называет себя заказчиком. «Человек, который сидит в СИЗО СБУ (Сергей Торбин, - УНИАН) выдает себя за заказчика. Он, по сути, взял вину себя, но мы понимаем, что с большой долей вероятности, это не он. И пока он будет это утверждать, то трудно будет что-либо предпринимать, чтобы это опровергнуть. Но вчера, после переквалификации дела из покушения, за что ему грозило 5 лет, на убийство, где статья тяжелее и он может сесть за решетку на 25 лет, есть шанс, что мы услышим настоящее имя заказчика», - сказал он.

«Задержанные исполнители и организатор до сих пор они устойчиво скрывают имя или имена заказчиков. Странно. Потому, обычно после допросов в полиции люди рассказывают даже больше, чем было на самом деле», - отмечает эксперт-криминолог Анна Маляр.

По ее словам, такого рода организованное нападение может совершаться по двум причинам - деньги или власть. «То есть, Катя кому-то не давала или зарабатывать, или использовать (получить) властные полномочия в обход закона. Так, использование серной кислоты - это извращенная фантазия, которая может свидетельствовать о личной глубокой неприязни и обиде», - считает она.

«Позволю себе предположить, что заказчик имеет возможность влиять на подозреваемых. Кроме того, предполагаю, что это непростой заказчик (или заказчики), иначе уже давно, учитывая такой резонанс и риск социальной напряженности, было бы названо имя», - резюмирует Анна Маляр.

Очень хочется надеться, что расследовать это дело до конца поможет уже международный резонанс. В частности, на смерть Екатерины Гандзюк уже отреагировал Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан. «Очень расстроен новостями о смерти невероятно смелой Екатерины Гандзюк. Нападение на активистов гражданского общества неприемлемы. Виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности», - отметил он в своем Twitter.

Заявление по этому поводу озвучил и президент Украины Петр Порошенко: «Я хочу сейчас обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых, и мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло. Совместно помочь правоохранительным органам, полиции, чтобы зло было наказано».

В свою очередь, в Верховной Раде ряд депутатов предлагают создать Временную следственную комиссию для расследования дела Екатерины Гандзюк. Правда, чем она сможет помочь – большой вопрос.

«Когда люди, наделенные властью, пишут, что «мы должны объединить усилия в расследовании убийства», - это выглядит как издевательство. Что значит «объединить»? Кого с кем? Есть правоохранительные органы. Они либо выполняют свои функции, либо...», - прокомментировал реакцию главы государства политолог Петр Олещук.

Впрочем, учитывая то, как разные правоохранительные ведомства выполняют свои функции, в получение окончательного результата – имени или имен заказчиков – верится с трудом. Так, в полиции утверждают, что свою часть расследования выполнили и, по факту, «умывают руки».

«Поскольку следствие почти завершено, вся доказательная база собрана, в ближайшее время материалы уголовного производства передадим в суд. Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. То есть, что касается организатора и исполнителей, свою работу полиция выполнила», - заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

Об этом говорит и генпрокурор Юрий Луценко. «Следствие Нацполиции, которое ни на день не останавливалось, скоро будет завершено. Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом… С целью установления заказчика подозреваемый в организации убийства в конце октября переведен в изолятор СБУ Киева», - отметил он.

Вместе с тем, по мнению адвоката Екатерины Гандзюк Евгении Закревской, этого недостаточно, чтобы установить заказчиков и привлечь их к ответственности. Ведь по заказчикам производство ведется не Нацполицией, а СБУ. Дело в том, что доказательства в одном уголовном производстве по исполнителям нельзя просто добавить в другое производство по заказчикам. Законно их можно использовать, только объединив дела, либо дублировать все следственные действия.

Поэтому, по ее словам, два дела должны быть объединены. «Если это не будет сделано, то я не вижу судебной перспективы привлечения заказчика к ответственности. Просто передать дело по исполнителям в суд - это сделать невозможным в дальнейшем привлечение заказчика», - убеждена она.

В свою очередь, адвокат Маси Найем считает, что к объединению дел и передаче всех материалов в СБУ стоит относиться скептически, «так как полиция предоставляла неправдивую информацию и раньше». «Сейчас мы видим саботаж дела, я уверен, что в полиции прекрасно знают имя заказчика, но у них нет смелости это признать», - отметил он.

Очень хочется верить, что правоохранители все-таки прислушаются к голосу разума, производства будут объединены, заказчик найден, его имя озвучено, и избежать наказания ему не удастся. Иначе украинцы в который раз убедятся, что даже резонансные дела в нашей стране сходят преступникам с рук. И происходит этот под прикрытием самих правоохранителей.

Татьяна Стежар, Анастасия Заремба