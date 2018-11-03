Андреевская церковь станет постоянным представительством матери-церкви в Киеве - Варфоломей

Вселенский патриарх Варфоломей также выразил надежду, что вскоре посетит Украину.

Вселенский патриарх Варфоломей выразил благодарность президенту Петру Порошенко за передачу Вселенскому патриархату Андреевской церкви.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Варфоломей сказал на совместной с главой государства Петром Порошенко пресс-конференции по итогам переговоров в Стамбуле.

«Спасибо за прекрасный храм Святого Андрея (Андреевская церковь - УНИАН), который вы нам передали в Киеве, чтобы было постоянное представительство матери-церкви в столице Украины», - заявил он.

«Молюсь Господу, чтобы вскоре я вновь посетил вашу прекрасную землю», - добавил Варфоломей.

Также он передал благословение украинскому народу.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла внесенный президентом закон №9208 о передаче в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для свершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Председатель ВР Андрей Парубий подписал данный закон и направил на подпись президенту.

22 октября представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) заявил, что передача Андреевской церкви Вселенскому патриархату нужна для взаимодействия украинской церкви с Константинополем.