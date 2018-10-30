Спустя год после убийства Амины Окуевой следствие не установило подозреваемых (видео)

Одно из самых громких политических убийств последних лет может остаться нераскрытым.

Прошел год со дня гибели активистки Революции Достоинства и добровольца АТО Амины Окуевой.

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Как говорится в сюжете ТСН, зеленый гранит и имя, высеченное золотыми буквами - на могиле мама Амины Окуевой высаживает плющ, растение, которое ее дочь очень любила. Камень вместо памятника искала долго, потому что он напоминает кавказские горы. "Я знала, что она погибнет. Мы говорили с ней однажды о 35-летии. Она погибла в 34 года. Она вдруг сказала: ты же знаешь, что я не доживу до 35 лет. Это очень больно и тяжело слышать матери", - признается она.

Машину, в которой ехали Амина Окуева вместе с мужем Адамом Осмаевым, расстреляли возле Глевахи. Это было уже второе покушение на супругов. Первое произошло в начале лета 2017 года. Тогда Амина выстрелила в киллера первой. После этого им предоставили охрану, но, несмотря на все попытки уберечься, киллер все-таки попал.

Ее хоронили без цветов и гроба. Мама хотела, чтобы на Амине была военная форма, но ее завернули в саван – по мусульманским традициям. Быть погребенной в Днепре – это было ее завещание. Она хотела упокоиться рядом с павшим командиром Исой Мунаевым. Оба уже являются легендами освободительного движения, и не только Украины.

Амина принимала участие во второй чеченской войне, впоследствии как доброволец воевала на передовой на украинском Донбассе, считалась отличным снайпером. Врагов, вспоминает подруга Оля, Амина не боялась – перед смертью увидела очередное фото с оружием, которое Амина выставляла в соцсети, и позвонила предостеречь. "Я ей позвонила и сказала: Амина, зачем ты это сделала? Она говорит: а смысл, кто я. Говорю: ты ошибаешься, ты мусульманка. Возможно, она этим их уже раздражала. Возможно, они бы ее не трогали, поскольку они понимали, что Амина для Украины уже лицо публичное. Мое субъективное мнение: охотились не на Адама, охотились на Амину", - считает подруга.

Ольга считает это местью "кадыровцев" за деятельность Амины. Это одна из основных версий убийства, которые рассматривает следствие на уровне с еще одной – местью российских спецслужб за открытую антироссийскую позицию. Убийство до сих пор не раскрыто. Более того, даже подозреваемых до сих пор нет. У следствия есть лишь приблизительные представления о том, кто и как мог заказать и исполнить преступление, однако общую картину еще предстоит воссоздать по мелочам. Родные, несмотря на все, уверены, что правду о ее смерти обязательно услышит общество.

Собственное расследование ведет параллельно и Адам Осмаев – муж Амины. После смерти жены он пытается быть еще осторожнее, потому что кто заказчик убийства – он не имеет сомнений. По просьбе мамы Амины Адам выставил ее фото после смерти. Тогда заговорили об инсценировке покушения, потому что, мол, на фото Амина была живой. Но Ольга знала, что смерть настоящая – она омывала тело подруги. "Это было тело Амины, потому что ее руки – я держала ее руки, когда здоровалась", - считает подруга.