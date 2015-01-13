Волонтеры собирают деньги на средства связи для "киборгов" из Донецкого аэропорта

Об этом сообщается на страничке группы в Facebook.

«Мы не в состоянии купить, скажем, танки. Но, чтобы все рода войск успешно координировались - нужна связь. Если к существующему парку раций добавить еще немного - эффективность управления и работы группировок, стоящих вокруг, вырастет значительно, - сказано в сообщении – У военных есть поговорка: "Без связи нет координации. Без координации нет победы". Эта цель как раз об этом».

Волонтеры хотят приобрести для «киборгов» автомобильные радиостанции Motorola в корпусе «Лыбидь» и ретранслятор. Для этого не обходимо почти 300 тысяч гривен.

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В то же время, как пишет волонтер, который стал очевидцем обстрела Донецкого аэропорта, ситуация там крайне тяжелая.

«За время моего присутствия 6 бойцов получили ранения, один из них тяжелое. Наши волонтеры до наступления сумерек дежурили, чтобы помочь эвакуировать. Но вывоз постоянно срывался, - пишет он. – Новый терминал постоянно мочат со стороны старого, артиллерия насыпает с двух сторон. В общем аэропорт "Донецк" теперь полностью отвечает своей аббревиатуре. Там АД».