Адвокат экс-"беркутовцев" назвал участников Майдана боевиками, а их действия - терактом против государства

На видео, просмотренном сегодня судом, в основном было зафиксировано использование правоохранителями оружия против активистов, которые не представляли никакой опасности для силовиков.

Адвокат Игорь Варфоломеев на заседании Святошинского райсуда Киева, который рассматривает дело бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут" по обвинению в расстреле участников Революции достоинства 20 февраля 2014 года, назвал участников Майдана боевиками, а их действия - террористическим актом против государства Украина в лице правоохранителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил при анализе видеозаписи расстрела участников Майдана, который произошел 20 февраля на улице Институтской в Киеве.

После просмотра очередного видео, на котором участники Майдана стоят за баррикадой возле Октябрьского дворца, одетые в шлемы, и держат в руках палки, Варфоломеев заявил, что наличие в руках этих людей палок и шлемов на головах, согласно ведомственной нормативно-правовой базе МВД, идентифицирует их именно как боевиков, а не протестующих. Также он добавил, что участники протестов являются не потерпевшими, как утверждает следствие, а боевиками, которые совершали террористический акт против государства Украина в лице правоохранителей.

В то же время правоохранители, считает Варфоломеев, противодействовали совершению террористического акта, поэтому их действия являются законными.

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На это прокурор Янис Симонов отметил, что палки и шлемы протестующих - это ответ на неправомерные действия правоохранителей в отношении участников акций протеста.

После завершения судебного заседания прокурор Симонов заявил журналистам, что на видео, просмотренном сегодня, в подавляющем большинстве было зафиксировано использование правоохранителями оружия против активистов, которые не представляли никакой опасности для силовиков.

Кроме того, Симонов отметил, что ни один из пострадавших - раненых или убитых участников Революции достоинства - не имел при себе огнестрельного или любого другого оружия, которое дало основания правоохранителям применять против них оружие или другие спецсредства: "Ни у одного пострадавшего не было никаких признаков огнестрельного или любого другого оружия. Наверное, сторона защиты все же искажает, называя палку оружием, которое правоохранитель будет бояться".

Кроме того, Симонов прокомментировал слова Варфоломеева о том, что палка и шлем на голове - это признак боевика: "Это оценочное понятие. Наверное, все-таки, нарушитель закона может быть во фраке и совершать противоправные действия. Наверное, все-таки, палка и шлем - это ответ на превышение правоохранителями своих полномочий еще задолго до события 20 февраля". Кроме того, Симонов отметил, что 22 октября на заседании суда анализировали видеозаписи из Мариинского парка незадолго до начала массовых расстрелов на Институтской, и там присутствуют лица, также одетые в шлемы, с палками в руках и в защитной одежде. "Это лица, которые принимали участие в Антимайдане, однако они были вместе с правоохранителями и их никто не трогал. К тому же они, как и правоохранители, имели характерные желтые повязки на рукавах".

Кроме того, адвокат заявил, что задачей вооруженных правоохранителей, находившихся возле наземного вестибюля станции метро "Крещатик" на улице Институтской, было "зачистить" территорию от Институтской до Главпочтамта на Крещатике, поскольку "майдановцы", по его мнению, представляли опасность для правоохранителей.

Прокурор, в свою очередь, прокомментировал это заявление.

"Мы вернемся к этому, когда будем допрашивать свидетелей со стороны правоохранителей, однако это, наверное, версия адвоката, поскольку нет никаких документов, что был именно такой приказ. После того, как сменилась власть, в МВД исчезла часть документов, а некоторые документы вообще не составлялись. В частности, когда мы рассматривали вопрос специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, то не было обнаружено протокола оперативного совещания по обстоятельствам на Майдане. Но если совершается преступление, разве должен быть протокол? Поэтому такие утверждения защиты являются голословными", - заявил Симонов.

Также прокурор отметил, что Захарченко еще в апреле текущего года отказался от выступления по данному делу в качестве свидетеля: "Заявил, что объяснений по этому делу он не будет давать. А наличие у него адвоката якобы легализует его отношение к этому делу".

Также Симонов добавил, что по этому делу осталось допросить еще двух пострадавших, а к допросу свидетелей суд, вероятно, перейдет уже в следующем месяце.

По словам прокурора, первыми будут допрашивать свидетелей со стороны обвинения.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам «Беркута» объединены в одно.

По состоянию на февраль 2018 года следствием установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.